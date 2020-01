Rosyjska ambasada protestuje przeciwko kiełbaskom na pomniku radzieckiego marszałka

W sobotę, w 122. rocznicę urodzin radzieckiego marszałka Iwana Koniewa pod jego pomnikiem w Pradze doszło do sporów niewielkich grup jego zwolenników i przeciwników. Jedni przynieśli kwiaty i świeczki, drudzy transparent „Tu nie Rosja, dowodzimy sami”. Na pomniku nieznani sprawcy zawiesili łańcuch z kiełbasek – podała rosyjska agencja TASS i nazwała incydent aktem wandalizmu. Rosyjska ambasada wezwała czeskie władze do zapewnienia „właściwego bezpieczeństwa monumentowi”. To nie pierwszy spór o ten pomnik na linii Moskwa–Praga.

Wśród zwolenników Koniewa w sobotę obecna była para ubrana w sowieckie mundury z drugiej wojny światowej, a także politycy Komunistycznej Partii Czech i Moraw (KSCM), którzy prowadzą kampanię na rzecz zachowania pomnika. Przeciwnicy mieli flagi czeskie, europejskie oraz amerykańskie. „Tu nie Rosja, dowodzimy sami” – głosiło hasło na transparencie. Z jednej i drugiej strony rozlegały się gwizdy i hasła skandowane przez megafony.



Grono przeciwników zachowania pomnika przyszedł wesprzeć starosta innej dzielnicy Pragi, Rzeporyje. Pavel Novotny zamierza wystawić pomnik żołnierzom generała Andrieja Własowa, którzy walczyli razem z Niemcami, a w maju 1945 r. stanęli po stronie praskich powstańców.



Rosyjska ambasada w Czechach uznała sobotnie wydarzenia za akt wandalizmu. „Kolejny akt wandalizmu wobec pomnika w dzielnicy Praga 6 ma charakter cyniczny i w jasny sposób obrazuje poziom kultury tych, którzy walczą z pomnikami wyzwolicieli i jednocześnie starają się zrobić bohaterów z lokajów nazistów” – cytuje agencja CTK wypowiedź rzecznika ambasady Nikołaja Brjakina dla agencji rosyjskiej TASS. Rzecznik wezwał władze dzielnicy do ochrony pomnika i ukarania osób odpowiedzialnych za „barbarzyńskie czyny”.

