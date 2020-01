„Krowy rażone prądem, dźgane i bite”. Wszczęto dochodzenie

Prokuratura Rejonowa w Turku nadzoruje dochodzenie w sprawie znęcania się nad zwierzętami w ubojni działającej koło Dobrej (Wielkopolskie). Krowy miały być tam m.in. bite i rażone prądem. Zawiadomienie złożyła Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!

Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koninie prok. Aleksandra Marańda, w związku ze sprawą policjanci zabezpieczyli w siedzibie firmy, której dotyczy zawiadomienie, dokumentację związaną z transportem zwierząt oraz nagrania monitoringu z rampy ubojni.



Rzeczniczka podała, że dochodzenie prowadzone jest w sprawie znęcania się nad zwierzętami, które polegało na zadawaniu zwierzętom bólu oraz cierpienia podczas ich rozładunku. Sprawcom grozi do trzech lat więzienia.



Prok. Marańda wyjaśniła, że ból i cierpienie miano zadawać „poprzez wykręcanie i łamanie ogonów zwierząt, nadużywanie poganiaczy elektrycznych, rażenie poganiaczami impuls za impulsem, używanie poganiaczy elektrycznych we wrażliwe miejsca ciała – między innymi w głowę, oczy, nos, brzuch”. Zwierzęta miały być też dźgane poganiaczami i rurami między innymi w głowę, wymiona. Używano też nieprzepisowych przedmiotów, takich jak rury, pałki, kije.

Fundacja Viva, która złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Turku, opublikowała na swoich stronach w internecie fragment zarejestrowanego w rzeźni materiału filmowego dokumentującego bicie i rażenie prądem zwierząt.



Fundacja podała też, że złożone w prokuraturze zawiadomienie zawiera ponad siedem godzin nagrań. Według Vivy!, „na miejscu zarejestrowano w różne dni obecność pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, którzy nie reagowali na nieprawidłowości przy rozładunku zwierząt”.



Prokurator Marańda podała, że zabezpieczenie dokumentacji związanej z transportem zwierząt do ubojni oraz nagrań z zakładowego monitoringu nastąpiło pod koniec grudnia. Dodała, że „podjęto również działania mające na celu przesłuchanie zawiadamiających, (...) celem odniesienia się do wszystkich okoliczności podniesionych w zawiadomieniu”.