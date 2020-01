Lewica z tajnym kandydatem na prezydenta. „Boją się wyniku na poziomie 3-4 procent”

Choć parlamentarzyści Lewicy zapewniają, że wybrali już kandydata na prezydenta, to jego lub jej nazwisko zdradzą dopiero 19 stycznia. W takie zapewniania nie wierzą politycy Prawa i Sprawiedliwości. – Lewica ma wyraźny kłopot, ponieważ żaden z trzech liderów tego obozu nie chce startować. Zdają sobie bowiem sprawę, że mogą uzyskać wynik na poziomie 3-4 procent. To byłoby odebrane w kategoriach totalnej porażki, ponieważ Lewica w sondażach partyjnych ma kilkanaście procent poparcia – powiedział portalowi tvp.info senator PiS Jan Maria Jackowski.

Nieoficjalnie politycy Lewicy mówią, że ich kandydat lub kandydatka na prezydenta będzie dla wszystkich dużym zaskoczeniem. Poseł Krzysztof Śmiszek, związany z Robertem Biedroniem, postanowił podsycić spekulacje. Zamieścił na Twitterze hashtag #Śmiszek2020. Wielu internautów odebrało to jako zapowiedź jego udziału w wyścigu prezydenckim.



– Krzysztof Śmiszek nie będzie naszym kandydatem na prezydenta, choć w sztabie wyborczym będzie pełnić odpowiedzialne funkcje. Zaangażuje się w kampanię, ale jest zbyt zaangażowany w swoją pracę poselską, żeby porzucać Sejm. Ten wpis jest typowy dla Krzysztofa. Jest facetem na luzie, tak zbudował sympatię wśród swojego elektoratu – mówiła nam posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.



Rzeczniczka Sojuszu Lewicy Demokratycznej zdradziła, że Lewica już wybrała kandydata i zostanie on przedstawiony 19 stycznia podczas specjalnej konwencji. Mają się w niej pojawić propozycje programowe. To o tyle zaskakujące, że jeszcze niedawno politycy Lewicy zapowiadali, że prezentacja kandydata nastąpi w połowie grudnia.



– Konstruujemy zaplecze polityczne i sztabowe. Konstruujemy strategię na kampanię wyborczą. Na pewno to będzie kampania wyborcza, która będzie bardzo blisko Polek i Polaków. Nasz kandydat będzie spotykał się z nimi każdego dnia, aby ich przekonać do lewicowej wizji prezydentury – stwierdził poseł Lewicy Tomasz Trela.

W radiu TOK FM eurodeputowany i były premier Leszek Miller sugerował, że poślizg z ujawnieniem kandydata jest związany z obawą o słabszy wynik Lewicy w wyborach prezydenckiej aniżeli parlamentarnych.



– Nikt z nas nie obawia się niczego, bo jesteśmy poważną formacją polityczną i odważnie staniemy do tych wyborów przedstawiając kandydaturę, która będzie zawodnikiem, zawodniczką wagi ciężkiej – skomentowała słowa Millera rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska.



Choć nieoficjalnie politycy Lewicy mówią, że ich formację w wyborach prezydenckich będzie reprezentowała kobieta, to na sejmowych korytarzach złośliwi żartują, że chodzi o... wicemarszałka Sejmu i szefa SLD Włodzimierza Czarzastego. Po tym jak Śmiszek sugerował swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich, ciepło wypowiedzieli się o niej politycy związani z Wiosną. – No i jest news! – napisał szef klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski. – Doczekaliśmy się! – stwierdził z kolei eurodeputowany Robert Biedroń. Rewelacje o starcie Śmiszka szybko jednak zdementowała związana z SLD Żukowska.



Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz sugeruje, że możemy mieć do czynienia ze sporem to, kto zasługuje na miano kandydata między SLD, Wiosną i Partią Razem. – Najbliższe dni pokażą, czy Lewica jest w stanie porozumieć się co do jednego kandydata, czy też nie. Nie wydaje mi się, żeby tym kandydatem była osoba, która nie jest bezpośrednio związana z Sojuszem Lewicy Demokratycznej jako tą wiodącą siłą w tym środowisku – stwierdził Skurkiewicz.