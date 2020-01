„Polska pomaga. Na ratunek Syrii”. Transmisja o godz. 21 w TVP1

To już dziś siódma edycja koncertu „Polska pomaga” na rzecz ofiar konfliktów na świecie. W tym roku pomoc płynąca z Polski dotrze do pogrążonych w kryzysie humanitarnym Syryjczyków. Najpiękniejsze pieśni bożonarodzeniowe w wykonaniu artystów Polskiej Opery Królewskiej oraz Małgorzaty Walewskiej i Marii Pomianowskiej, będzie można usłyszeć dzisiaj o godz. 21.00. na antenie TVP1 i Programu Pierwszego Polskiego Radia. Na koncert zaprasza ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska oraz prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

W trakcie koncertu, oprócz najpopularniejszych i powszechnie znanych kolęd, będzie można usłyszeć także bliskowschodnią kolędę „Woulida El Messih Hallelujeh - Chrystus się narodził, alleluja” oraz staropolską pieśń bożonarodzeniową „Jam jest dudka Jezusa mojego” – anonim z rękopisów sióstr karmelitanek i benedyktynek z XVIII w. w opracowaniu Jacka Urbaniaka.



– W okresie Bożego Narodzenia jesteśmy bardziej otwarci na potrzebujących. W tym roku ogromnie proszę o pomoc dla naszych braci i sióstr w Syrii. Na terenie tego kraju aż 15,5 mln ludzi potrzebuje pomocy w zakresie dostępu do czystej wody - powiedział ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.



Organizując koncert, realizujemy ideę społecznej odpowiedzialności polityków i wspieramy tych, którzy najbardziej tego potrzebują, tam, gdzie tego wsparcia najbardziej potrzeba. Konflikt w Syrii pokazuje, że znów potrzeba naszej solidarności ponad podziałami, ponad granicami, z ludźmi z innej części świata, którzy potrzebują tego samego co my - mówi inicjator koncertów „Polska pomaga...”, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński.

Aby włączyć się w akcję pomocy, należy przesłać SMS o treścina numer telefonu

Wojna w Syrii trwa już prawie dziewięć lat. Pochłonęła pół miliona ofiar. Dzień po dniu zwykli ludzie wciąż zmagają się ze wstrząsającymi konsekwencjami tego konfliktu. Ponad 80 proc. mieszkańców Syrii żyje w biedzie. Brak pracy, ogromne zniszczenia, przerwy w dostawie prądu i wody sprawiają, że ci ludzie, skazani na niepewne jutro, cały czas liczą na wsparcie świata. 15,5 mln ludzi potrzebuje pomocy w zakresie dostępu do czystej wody - to niemal milion więcej niż rok wcześniej. W Aleppo jedynie co 6. osoba ma wodę w kranie. W północnej Syrii wciąż milion osób polega wyłącznie na dostawach wody z cystern organizacji pomocowych.



Połowa populacji ma dostęp do prądu mniej niż 12 godzin dziennie. Bezrobocie sięga już 53 proc., co oznacza, że drastycznie ubożeje całe społeczeństwo, a ci, którzy mieli resztki oszczędności i jakiekolwiek szanse na pracę za granicą, już dawno opuścili swój kraj. Caritas Polska przeznaczyła już ponad 52 mln złotych na pomoc dla ofiar wojny w Syrii. To tak jakby każdy Polak wsparł mieszkańców Syrii ponad złotówką.

Organizatorami koncertu „Polska pomaga. Na ratunek Syrii” są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polska Opera Królewska, Telewizja Polska, Polskie Radio oraz Łazienki Królewskie. Koncert wspiera Caritas Polska. Dzięki hojności Polaków podczas koncertów „Polska pomaga...” Caritas Polska zebrała ponad cztery miliony złotych.