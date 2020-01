Śmierć dwóch harcerek. Są akty oskarżenia w związku z tragedią w Suszku

Prokuratura Okręgowa w Słupsku postawiła w stan oskarżenia trzy osoby w związku z tragedią na obozie harcerskim w Suszku w sierpniu 2017 r. W wyniku nawałnicy śmierć poniosły dwie harcerki. Akt oskarżenia w tej sprawie skierowano przeciwko byłemu dyrektorowi w starostwie powiatowym w Chojnicach, komendantowi obozu oraz jego zastępcy.

Andrzej N. były dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w starostwie powiatowym w Chojnicach jest oskarżony o niedopełnienie obowiązków służbowych. Według ustaleń z słupskiej prokuratury, nie przekazał on otrzymanego ostrzeżenia pogodowego o nadchodzącym huraganie.



Włodzimierz D. oraz Mateusz I., czyli komendant obozu oraz jego zastępca, zdaniem śledczych, są odpowiedzialni za złą organizację obozu harcerskiego, co miało doprowadzić do nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch harcerek, a także obrażeń ciała u kilkudziesięciu pozostałych uczestników obozu.



Prokuratura ustaliła ponadto jeszcze, że ewakuacja harcerzy w czasie huraganu była niewłaściwie prowadzona



Andrzej N. przyznał się do winy - grożą mu 3 lata więzienia. Natomiast komendant obozu oraz jego zastępca nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

Obok trzech oskarżonych po tragedii w Suszku, zarzuty postawione mają jeszcze trzy inne osoby. To synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Warszawie.W obozie w Suszku brało udział 130 harcerzy z Łodzi. Po potężnej nawałnicy zginęły dwie harcerki, a 38 osób trafiło do szpitali.