Rzecznik PO bagatelizuje doniesienia ws. Grodzkiego. „Radio Szczecin to wiadome siły”

Radio Szczecin dotarło do kolejnej osoby, która twierdzi, że w szpitalu w Szczecinie-Zdunowie, gdzie pracował obecny marszałek Senatu Tomasz Grodzki, przyjmowano łapówki. Opozycja bagatelizuje jednak te doniesienia. – Radio Szczecin to wiadome siły. To działacze PiS-u – powiedział portalowi tvp.info rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. – To są SB-ckie metody. Trzeba najpierw wyjaśnić zarzuty, a później je komukolwiek stawiać publicznie. Widać wyraźnie, że jakieś anonimowe źródła donoszą. Tak jak kiedyś anonimowe źródła donosiły SB – dodał poseł Koalicji Obywatelskiej.

W obronie dziennikarzy stanął senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. – Sądzę, że używanie takich mocnych słów to próba odwrócenia uwagi od istoty problemu. Dziennikarze mają prawo interesować się tematami, które wzbudzają zainteresowanie opinii publicznej i bulwersują opinię publiczną. Oczekiwałbym od pana marszałka bardzo jasnego stanowiska. Ustosunkowania się do wszystkich tych zarzutów – stwierdził Jackowski.



Ostatnia z cytowanych przez rozgłośnię osób, pan Romuald, powiedział dziennikarzom, że osobiście przekazał Grodzkiemu przed zabiegiem 400 zł. Dodatkowe 100 zł miała dostarczyć rodzina. Radio Szczecin zwróciło się z komentarzem do marszałka Senatu. „Informujemy, że Marszałek Senatu profesor Tomasz Grodzki nie będzie komentował tej sprawy" – poinformowało jego biuro.



Sam marszałek Grodzki już wcześniej odpierał zarzuty, mówił o insynuacjach i zapowiedział wejście na drogę sądową. – Marszałek Grodzki już wcześniej stanowczo zdementował wszystkie zarzuty dotyczące korupcji – usłyszeliśmy od jednego ze współpracowników szefa Izby Wyższej parlamentu. Dlaczego zatem nie zabierze głosu w sprawie pana Romualda? – Nie będzie komentował każdej pani Heleny, czy innej, która jest związana z PiS-em i nagle udzieli takiej wypowiedzi mediom – odpowiedział.

Ile osób musi zgłosić się do mediów, żeby marszałek Grodzki podał się do dymisji? – Tych przypadków jest coraz więcej. To jest niepokojące. Szczególnie z punktu widzenia wizerunkowego. Przypomnę, że profesor Grodzki rozpoczyna podróż po Europie, po różnych miejscach, które miałyby wspomóc totalną opozycję – mówił wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.



– Marszałek powinien dzisiaj stanąć i odpowiedzieć na szereg pytań, które nurtują opinię publiczną. Jak widać pan marszałek zamknął się w swoim gabinecie i nie chce na ten temat rozmawiać. Przykre to i smutne jest – ocenił Skurkiewicz.



– Takie chowanie głowy w piasek i próba rozmywania, odwlekania są niedobre. Szkodzi to już niestety Senatowi i też szkodzi osobie pana marszałka Grodzkiego – powiedział senator Jackowski z PiS-u.



Marszałek Grodzki został wybrany na stanowisko nie tylko przez senatorów Koalicji Obywatelskiej, ale także m.in. Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy. Związana z nią posłanka Anna Maria Żukowska dopuszcza możliwość zmiany na czele szefa Izby Wyższej parlamentu, ale tylko pod jednym warunkiem.



– Jeżeli te doniesienia się potwierdzą, jeżeli zostanie wszczęte śledztwo i to śledztwo potwierdzi, że są dowody na to, a nie tylko pomówienia, że marszałek Grodzki postępował niezgodnie z prawem, to wtedy będziemy na pewno podejmować stanowisko dotyczące przyszłości pana marszałka – mówiła Żukowska.

Ile osób musi jeszcze zarzucić korupcję marszałkowi, żeby tak się stało? – To jest słowo przeciwko słowu. Jeżeli będą dowody na to, będą świadkowie, będzie to w jakiś sposób udokumentowane, to wtedy na pewno będziemy się do tego ustosunkowywać. To musi być w jakikolwiek sposób uprawdopodobnione – odpowiedziała posłanka Lewicy.



Przypomnieliśmy posłance Żukowskiej, że na Zachodzie traktuje się poważnie takie zarzuty pod adresem osób publicznych. Na przykład wyznania kobiet o tym, że były molestowane seksualnie w ramach akcji #MeToo. Nikt nie podważa wiarygodności tych kobiet. Dlaczego w Polsce nie traktuje się poważnie zarzutów dotyczących korupcji?



– U nas nie jest inaczej. Zajmuje się tym prokuratura i to jest poważne podejście do tematu. Ja również mam takie podejście, czekam na ustalenia – stwierdziła parlamentarzystka Lewicy.