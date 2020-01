Koniec z łatką prostytucji i narkotyków? Holandia znika z mapy świata

Rząd w Hadze ustanowił nową nazwę swojego kraju. Od 1 stycznia 2020 roku Holandia to już Niderlandy. Zmiana nazwy będzie kosztować budżet państwa 200 tys. euro. Jak tłumaczą władze państwa, nowa nazwa ma przede wszystkim zmienić postrzeganie kraju, kojarzonego m.in. z prostytucją i narkotykami.

Projekt zmiany nazwy kraju został przygotowany przez rząd w Hadze w pierwszych miesiącach 2019 roku i zatwierdzony w październiku. Od 1 stycznia tego roku nazwa „Holandia” przestała oficjalnie istnieć. Nowa nazwa kraju to Niderlandy.



W związku z tą zmianą kasa budżetu państwa uszczupli się o 200 tys. euro. Tyle bowiem będzie kosztowała instytucje państwowe, ministerstwa, urzędy, rady lokalne i uniwersytety zmiana m.in. stron internetowych i starego logo promującego niderlandzkie państwo na arenie międzynarodowej. Na nowe logo składają się litery „NL” tworzące kształt tulipana.



Turyści odwiedzający niderlandzkie państwo kojarzyli kraj nie tylko jako raj dla rowerzystów, ale też jako mekkę dla wszystkich spragnionych używek. Dotychczasowa nazwa „Holandia” była też często kojarzona z dzielnicą czerwonych latarni w Amsterdamie.



Rząd w Hadze chce, aby nazwa kraju kojarzyła się z wiatrakami, które od wieków wykorzystywane są w kraju do mielenia ziaren zboża i oszuszania podmokłych terenów, a także z bujnie kwitnącymi tulipanami, oraz z rowerami, które są bardzo popularnym środkiem lokomocji w Amsterdamie.



Nazwa „Holandia” odnosiła się głównie do krainy, w której znajduje się stolica kraju Amsterdam, oraz Rotterdam i została zatwierdzona ponad 200 lat temu, a region ten już od średniowiecza był najbardziej rozwinięty.

Rzeczniczka MSZ Niderlandów, powiedziała, że kraj potrzebuje bardziej ujednoliconej nazwy, takiej która będzie lepiej przyczyniać się do rozwoju krajowego eksportu, turystyki, a także odpowiedniej dla kraju „kultury, norm i wartości”. Już jako Niderlandy kraj wystąpi w ramach Międzynarodowego Festiwalu Eurowizji w maju 2020 roku.