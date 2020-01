Oferowali dyplomy ukończenia studiów. Oszukali 160 osób

Trzej młodzi mężczyźni mają odpowiedzieć przed sądem za oszukanie w internecie 160 osób z całego kraju na łączną kwotę około 700 tys. zł. Oferowali wytworzenie różnych dokumentów m.in. dyplomów uczelni, legitymacji, za co pobierali opłaty, ale zamówieniowych dokumentów nigdy nie dostarczyli.

Jak poinformował w czwartek szef Prokuratury Rejonowej w Łańcucie prok. Marek Jękot, oskarżeni to: 27-letni Kamil S., 28-letni Adrian M. i 23-letni Mariusz M. Akt oskarżenia przeciwko nim został skierowany do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.



W myśl aktu oskarżenia młodzi mężczyźni w zamieszczanych na stronach internetowych ogłoszeniach oferowali wytworzenie różnych dokumentów: świadectw, dyplomów ukończenia uczelni, legitymacji, a także oferowali pomoc w uzyskaniu prawa jazdy na Ukrainie. Zainteresowani wpłacali ustalone kwoty na podane konta bankowe.



– Oskarżeni później wielokrotnie żądali jeszcze dodatkowych wpłat, uzasadniając to koniecznością poniesienia dalszych nakładów czy też podrożenia usługi. Zapewniali jednak, że zamówiony dokument zostanie na pewno wytworzony i dostarczony zgodnie z umową – wyjawił prok. Jękot.



Dodał, że wielu pokrzywdzonych wpłaciło dodatkowe pieniądze – nieraz wielokrotnie po kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych. Rekordzista miał wpłacić około 300 tys. zł.

– Pokrzywdzeni nie otrzymali zamówionych rzeczy, a jeśli docierały do nich przesyłki, to nie zawierały one przedmiotu zamówienia, lecz puste kartki, gazety i tym podobne – zaznaczył prokurator.Oskarżeni mieli działać od 2010 do 2016 roku w różnych składach osobowych i w różnych okresach. Prokuratura przesłuchała ponad 300 osób w całym kraju, z czego 160 potwierdziło, że zostały oszukane. Według śledczych oskarżeni wyłudzili od pokrzywdzonych w sumie około 700 tys. zł.Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Z uwagi jednak na zarzut wyłudzenia mienia znacznej wartości jest możliwość orzeczenia wobec sprawców do 10 lat więzienia.