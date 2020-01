Tysiące osób różnych narodowości na „pielgrzymce zaufania” Taizé

Modlitwa, refleksja, śpiew i taniec – to tylko niektóre elementy charakteryzujące Europejskie Spotkania Młodych (ESM) organizowane przez Wspólnotę braci z Taizé. Już po raz trzeci trafiło na Wrocław (1989, 1995), aby gościć młodzież z całej Europy, a nawet świata. Data nie jest bez znaczenia, ponieważ ESM odbywające się od 28 grudnia 2019 roku do 1 stycznia przypadło w 30. rocznicę upadku muru berlińskiego.

To już 5. Europejskie Spotkanie Młodych w Polsce i 42. w Europie. Zwyczaj organizowania Spotkań na przełomie starego i nowego roku zapoczątkował br. Roger, założyciel ekumenicznej Wspólnoty. I tak od 1978 roku bracia różnych wyznań – katolicy, prawosławni i protestanci – przygotowują w miastach Starego Kontynentu kilkudniowe wydarzenie dla chrześcijan od 18. do 35. roku życia.



Po upadku muru berlińskiego



Wrocław już po raz trzeci gościł pielgrzymów z całej Europy. Tym razem spotkanie odbyło się w 30. rocznicę upadku muru berlińskiego. Do tego wydarzenia nawiązał także przeor wspólnoty.



– Wolność odzyskaną dla naszego kontynentu trzydzieści lat temu trudno było zdobyć. Wiele osób, zwłaszcza tutaj, w Polsce, zapłaciło za nią wielką cenę. Dla niektórych osób zakorzenienie w wierze było źródłem ich zaangażowania, czasem z narażeniem życia – powiedział we wtorek br. Alois podczas wieczornej modlitwy.



– Tę walkę o wolność wyznaczały zadziwiające wydarzenia, zwłaszcza przebaczenie, które polscy chrześcijanie okazali narodowi niemieckiemu po II wojnie światowej. Przyczyniło się ono do pojednania, umożliwiło nowy początek, który jest jednym z cudów w historii naszego kontynentu – zaznaczył.



Do stolicy Dolnego Śląska przyjechało około 15 tys. pielgrzymów, aby się modlić i dzielić wiarą chrześcijańską – ze sobą na wzajem, jak i z mieszkańcami miasta i regionu. Niektórzy zapewne pamiętają jeszcze czasy, gdy na ESM przyjeżdżało po kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów. Dla przykładu, do Poznania w 2009 roku zjechało blisko dwa razy więcej osób – ponad 30 tys.



Niektórzy znają się już z pobytu w wiosce na wzgórzu w Burgundii (Wspólnota przyjmuje pielgrzymów również u siebie w Taizé) lub z poprzednich edycji ESM. Jednak mimo tysięcy ludzi i dużych przestrzeni w mieście, zawsze można spotkać kogoś znajomego. Nagle z tłumu wyłania się osoba, którą prawie od razu rozpoznajemy. – Ciao! Come stai? Dove vivi adesso? („Cześć! Jak się masz? Gdzie teraz mieszkasz”)? – wybrzmiewa przywitanie po włosku po jednej z modlitw. Wydaje się, że nie widzieliśmy się zaledwie kilka miesięcy, a to przecież minęło już kilka lat. Świat jest taki mały albo nie ma przypadków.



Modlitwa, refleksja i zabawa



Europejskie Spotkanie Młodych daje okazję, aby podziękować Panu Bogu za dotychczasowe błogosławieństwa, momenty radości, jak i smutku, a także, aby poprosić o siłę do podejmowania codziennych wyzwań. To także czas refleksji duchowej, jak i nad drogą życiową. Ostatnie dni roku to dobry moment, aby zastanowić się, w jakim miejscu na drodze wiary obecnie się znajduję bądź jakie decyzje – w nadchodzącym roku – mam podjąć w kwestiach zawodowych lub prywatnych.

Modlitwa kanonami z Taizé, cisza, czytania biblijne, przemyślenia przeora wspólnoty oraz spotkania w grupach międzynarodowych – to wszystko może sprzyjać w poszukiwaniach odpowiedzi na powyższe pytania.



– Aby sprostać tym wielkim wyzwaniom dzisiejszego dnia, musimy wiedzieć, gdzie szukać oparcia. W tych dniach pozwólmy, aby naszą inspiracją stały się te słowa: „Zawsze w drodze, nigdy nie wykorzenieni”. Być ciągle w drodze to nie znaczy żyć w stałej niepewności, zawsze powinniśmy dbać o to, by nasze korzenie tkwiły w rzeczywistości, która się nie zmienia – powiedział podczas jednej z wieczornych modlitw br. Alois.



W wolnych chwilach jest też czas na rozrywkę. Piosenki w różnych językach w środkach komunikacji miejskiej czy międzynarodowe tańce na placach miasta to niecodzienny widok dla mieszkańców, ale coroczny standard dla stałych bywalców Spotkań. Tradycyjnie czas na zabawę jest też w sylwestra po północy w trakcie „święta narodów”. Pielgrzymi z różnych krajów goszczeni w danej parafii przedstawiają – charakterystyczną dla ich narodu – piosenkę, taniec lub zapraszają do wspólnej gry.

Wrocław gospodarzem 42. Europejskiego Spotkania Młodych Taizé Kolejne organizowane przez ekumeniczną wspólnotę z Taizé Europejskie Spotkanie Młodych (ESM) obędzie się we Wrocławiu, między 28 grudnia 2019 r. a... zobacz więcej

W Polsce przyjmowanie osób uciekających z krajów objętych wojną budzi nadal pewne wątpliwości czy ich motywacją do migracji nie są jedynie kwestie ekonomiczne. – Gdybyśmy chcieli szukać czegoś lepszego finansowo, to już dawno byśmy stąd uciekli – tłumaczyła podczas spotkania Carmen przyjęta przez polską rodzinę.



– Na początku mieszkaliśmy w Homs, gdzie jednak zaczęła się wojna, więc musieliśmy wyprowadzić się do Damaszku, ale tam też zaczęło robić się niebezpiecznie, więc musieliśmy wyjechać – powiedziała dla portalu tvp.info Carmen pochodząca z Damaszku. Mimo zagrożenia życia, w jej rodzinie przetrwała nadzieja na lepsze jutro.



– Nowe życie zaczyna się wraz z trudnościami. Jeśli znajdziesz przyjaciół, którzy ci pomogą, to osiągniesz sukces – wyjaśniał nam Tony z Homs, mąż Carmen. A pomogła im m.in. polska rodzina, która ofiarowała wolne mieszkanie.



Polski duchowny – brat Marek z Taizé, współprowadzący warsztaty w odpowiedzi na pytanie portalu tvp.info o pokonywanie uprzedzeń podkreślił, że „spotkanie i poznanie człowieka wystarczy”. – Ważna jest też po prostu próba zrozumienia sytuacji politycznej, społecznej w tych krajach. Gdybyśmy zobaczyli, co się dzieje w Syrii, poznali to lepiej, to zrozumielibyśmy, że to jest konieczność życiowa dla wielu ludzi, że to nie jest chęć poszukiwania łatwiejszego życia – powiedział. – To jest po prostu często kwestia życia i śmierci – zaznaczył br. Marek.

#wieszwiecej Polub nas

W samej wiosce Taizé bracia również przyjmują uchodźców. A zapoczątkował to już sam założyciel wspólnoty br. Roger. W czasie II wojny światowej pomagał tam Żydom. Ostatnio ekumeniczna wspólnota gościła – przez pewien czas – ojca z trójką dzieci z Sudanu, o czym wspomniał br. Marek podczas warsztatów.– W 2015-2016 roku, kiedy znowu tyle osób znalazło się w sytuacji tak trudnej, przyjęliśmy dwie grupy uchodźców – z Sudanu przede wszystkim, a także z Erytrei, Etiopii – opowiadał. Najmłodsza osoba miała 13 lat.Po spotkaniu na temat przyjmowania uchodźców portal tvp.info zapytał o opinię jednego ze słuchaczy. – Większość rodzin mieszkających w Afryce w sposób szczególny stara się zapewnić dzieciom wykształcenie. Przyjmowanie więc tych ludzi tutaj pomaga im zdobyć dyplom i wrócić do kraju – powiedział Stephen Boakye z Ghany, studiujący w Kijowie na Ukrainie.– Wiedza i rozwój technologii w Polsce jest przodujący na tle innych krajów. Ludzie przyjeżdżają tu, żeby zdobyć doświadczenie. Ważne jest to, aby pomóc im wrócić do ich krajów i wykorzystać tam zdobytą już wiedzę – podkreślił.Ważnym elementem jest przyjęcie pielgrzymów w domach. Rodziny, osoby starsze, studenci otwierają drzwi, aby ugościć pod swoim dachem obce im osoby. – To dla nas naprawdę pielgrzymka, zarówno dla młodych będących w podróży do miasta, w którym nie wiedzą, kto im otworzy drzwi, jak i dla wrocławian – powiedział dla portalu tvp.info holenderski brat Jasper ze wspólnoty z Taizé. – To „pielgrzymka zaufania przez ziemię”, ponieważ przybywają do miejsca, którego nie znają, mając nadzieję i ufając, że ktoś ich przyjmie – zaznaczył.

Do kwestii gościnności Polaków odniósł się także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podczas poniedziałkowej konferencji prasowej – Wszyscy pielgrzymi odczuli te gorące serca wrocławian i Dolnoślązaków, którzy tak chętnie ich ugościli – powiedział.



Kolejnym gospodarzem Europejskiego Spotkania Młodych będzie Turyn – stolica regionu Piemont na północnym-zachodzie Włoch. – Od 28 grudnia 2020 do 1 stycznia 2021 zostaniemy przyjęci w Turynie – ogłosił przeor Wspólnoty br. Alois. We Wrocławiu gościła także delegacja z diecezji turyńskiej, m.in. abp Cesare Nosiglia. Wyraził on radość z kolejnego Spotkania i zaprosił młodych do Turynu.





źródło: portal tvp.info, taize.fr

Włoskie miasto znane jest katolikom m.in. ze względu na całun turyński, na którym widnieje wizerunek mężczyzny. Wierzący uznają, że to postać samego Jezusa. Płótno znajduje się w kaplicy Świętego Całunu między katedrą, a Pałacem Królewskim.Turyn to także miejsce, gdzie pracował św. Jan Bosko, założyciel zgromadzenia salezjanów. Szczególną uwagę poświęcał on wychowaniu i pomocy dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin.