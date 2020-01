Synek zmarłego strażaka-ochotnika odebrał medal za ojca. Nie wyjął smoczka

19-miesięczny syn zmarłego w czasie akcji strażaka-ochotnika Geoffreya Keatona w czasie uroczystego pogrzebu ojca odebrał nadany mu pośmiertnie medal za odwagę. 32-letni bohater zmarł w wypadku wozu strażackiego, do którego doszło w czasie akcji gaśniczej. Pogrzeb strażaka odbył się w Pinegrove Memorial Park w Minchinbury niedaleko Sidney w Australii.

Pośmiertne medale za odwagę i honorową służbę Geoffreya Keatona do piersi półtorarocznego Harveya przypiął komisarz straży pożarnej Nowej Południowej Walii Shane Fitzsimmons. Dziecko w czasie uroczystości pożegnalnych ustawiło na trumnie ojca kubek z napisem: „Tatusiu kocham Cię jak stąd do księżyca i z powrotem”.



Strażaka żegnali też pogrążeni w smutku członkowie brygady Horsley Park, w której pracował Keaton. Ekipa cały czas walczy o powstrzymanie pożarów buszu w regionie.



W uroczystości uczestniczył także premier Australii Scott Morrison z żoną Jenny. – Uhonorowanie jego wielkiej ofiary i ogromnej służby było dla nas niezmiernie ważne – powiedział premier dziennikarzom. Jak dodał, niestety, wkrótce będą uczestniczyć jeszcze w dwóch tak smutnych uroczystościach.



W przyszłym tygodniu bowiem odbędzie się pogrzeb zmarłego w tym samym wypadku 36-letniego Andrew O’Dwyera. Z kolei w poniedziałek w akcji gaśniczej pożarów lasów zginął inny strażak i przyszły ojciec – Sam McPaul.



W wyniku pożarów w stanach Nowa Południowa Walia, Australia Południowa, Wiktoria i Queensland zginęło co najmniej kilkanaście osób. Ogień zniszczył ponad tysiąc domów; większość z nich znajdowała się w Nowej Południowej Walii.

źródło: 9news.com.au

Sezon pożarów w Australii rozpoczął się wyjątkowo wcześnie i przynosi większe niż w poprzednich latach tragiczne żniwo. Gwałtowność żywiołu i niezwykle wysokie temperatury przypisywane są zmianom klimatu.