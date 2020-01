Komisja Wenecka, wkrótce Bruksela. Grodzki prosi o opinię ws. ustaw sądowych

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wysłał list do Komisji Weneckiej, w którym prosi o opinię w sprawie nowelizacji ustaw sądowych – poinformowała wiceszefowa Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon. Grodzki zapowiadał wcześniej, że kierowana przez niego Izba Wyższa parlamentu – do której Sejm skierował ustawę – będzie obradowała nad przepisami sądowymi „najstaranniej jak to możliwe”. Marszałek w tej sprawie wybiera się też do Brukseli.

List marszałka Senatu, jak poinformowała w czwartek wiceszefowa CIS, został wysłany do Komisji Weneckiej w poniedziałek, 30 grudnia. Zawiera prośbę o sformułowanie opinii w sprawie nowelizacji ustaw sądowych, czyli uchwalonych w grudniu minionego roku w Sejmie zmian m.in. w Prawie o ustroju sądów powszechnych i w Ustawie o Sądzie Najwyższym.



Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka informowała niedawno, że najbliższe posiedzenie Senatu zaplanowane jest od 15 do 17 stycznia i najprawdopodobniej na tym posiedzeniu Senat zajmie się nowelizacją ustaw sądowych.



Senat może przyjąć ustawę bez zmian, wnieść do niej poprawki, może ją też odrzucić w całości. Poprawki lub uchwałę Senatu odrzucającą ustawę Sejm odrzuca bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy posłów.



Pod koniec grudnia rzecznik KE Christian Wigand poinformował, że Komisja Europejska zwróciła się w liście do: prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu o wstrzymanie prac nad zmianami dotyczącymi ustaw sądowych do czasu przeprowadzenia konsultacji. W liście wiceszefowa KE Viera Jourova zachęciła mocno polskie władze do skonsultowania z Komisją Wenecką Rady Europy ówczesnego projektu i zachęciła wszystkie organy państwa do wstrzymania procedowania nad projektem do czasu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych konsultacji. Sejm uchwalił jednak wówczas nowelizację, którą teraz zająć ma się Senat.



Marszałek Grodzki w liście do Jourovej zapewnił wtedy, że Senat „należycie rozpatrzy wszelkie projekty aktów prawnych, które mogą zagrażać rządom prawa w Polsce i polskiemu sądownictwu”. Poinformował wiceprzewodniczącą KE, że Senat ma 30 dni na przyjęcie poprawek do ustawy, a jeśli nie dokona tego w tym terminie, ustawę uważa się za przyjętą zgodnie z brzmieniem przedłożonym przez Sejm. Zapewnił także Vierę Jourovą, że jest do jej dyspozycji w razie jej dalszych pytań.

Tomasz Grodzki 8 stycznia poleci do Brukseli, gdzie spotkać ma się z wiceszefową KE. Niedawno oświadczył, że marszałek Senatu ma prawo do konsultacji z przyjaciółmi z Unii Europejskiej – odpowiedział w ten sposób na zarzut, że konsultując sprawę noweli ustawy sądowej z wiceszefową KE przenosi polskie spory za granicę.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel ocenił w czwartek, że marszałek Senatu próbuje osadzić się w roli alternatywnego ośrodka, jeśli chodzi o przekaz polityki zagranicznej.



Uchwalona przez Sejm 20 grudnia 2019 roku nowelizacja m.in. Prawa o ustroju sądów i Ustawy o Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze m.in. wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za „działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.



Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo, znana również jako Komisja Wenecka, jest organem doradczym Rady Europy. W jej skład wchodzą m.in. eksperci w dziedzinie zagadnień konstytucyjnych, prawa publicznego i międzynarodowego, parlamentarzyści oraz urzędnicy. Komisja opiniuje projekty oraz ustawy przyjmowane w państwach Rady Europy, w szczególności w państwach, które przechodzą transformację ustrojową. Komisja zajmuje się także propagowaniem i konsolidowaniem wspólnego dorobku konstytucyjnego państw członkowskich. Komisja działa od 1990 r.