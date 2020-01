Zarąbał psa siekierą. Policja zatrzymała 58-latka

Policja zatrzymała 58-letniego Marka S., który jest podejrzewany o zabicie siekierą psa. Zgłoszenie o tym przestępstwie złożył prezes Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt Konrad Kuźmiński.

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu podkom. Agnieszka Goguł poinformowała, że rano został zatrzymany Marek S., mieszkaniec jednej z miejscowości gminy Pieńsk, podejrzewany o zabicie swojego psa.



– Trwa dochodzenie w tej sprawie i policjanci wykonują czynności. Podejrzewany jeszcze nie usłyszał zarzutów – powiedziała policjantka.



Informację o tym, że mężczyzna przyznał się do zabicia psa, przekazał na Twitterze Konrad Kuźmiński, prezes Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt (DIOZ). To on w środę około godz. 22 złożył doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

#wieszwiecej Polub nas

DOIZ został poinformowany o bestialskim zabiciu psa siekierą; jego przedstawiciele pojawili się w miejscowości, gdzie do tego doszło, jeszcze w środę wieczorem. Jak relacjonował Kuźmiński w mediach społecznościowych, właściciel psa najpierw twierdził, że zwierzę uciekło w noc sylwestrową. Przedstawiciele DOIZ dostrzegli jednak w gospodarstwie m.in. ślady krwi na ziemi i siekierze, dlatego zawiadomili policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Kuźmiński powiedział, że Marek S. w rozmowie z policjantami przyznał się do zabicia psa i wskazał miejsce zakopania zwłok zwierzęcia.



– Słyszałem, jak to mówi. Teraz jesteśmy już po odkopaniu zwłok, które zostały zabezpieczone. Uczestniczyliśmy w tej czynności. Nasza organizacja postanowiła też zabezpieczyć inne zwierzęta na tej posesji. Zabierzemy króliki do naszego ośrodka, który znajduje się pod Jelenią Górą – powiedział Kuźmiński.



Dodał, że sygnał o bestialskim zabiciu psa DIOZ dostał od świadka tego zdarzenia.



– Jednak nie wszyscy tak reagują na takie bestialstwo. Przerażające jest to, że usłyszałem też od sąsiadów i takie głosy, że ten pies chorował, więc może i dobrze, że właściciel zatłukł go siekierą. Naprawdę trudno zrozumieć mi takie podejście do cierpienia zwierząt – powiedział prezes DIOZ.

Od 3 godzin staram się wymusić na @PolskaPolicja zabezpieczenie dowodu zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem.Funkcjonariusze, z pogwałceniem art. 221 kpk,twierdzą, że po 22 nie mogą tego zrobić. Oprawca jest w pracy, ślady czynu na posesji, my na miejscu, a policja w komendzie pic.twitter.com/CNN41PHUwC — Konrad Kuźmiński (@KuzminskiKonrad) 1 stycznia 2020