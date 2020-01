Lider Konfederacji w obronie Rosjan: Putin ma rację!

Janusz Korwin-Mikke stanął w obronie prezydenta Rosji. „Jego Ekscelencja Włodzimierz Putin ma absolutną rację. Nie można stawiać znaku równości między Związkiem Sowieckim a III Rzeszą. Hitlerowcy byli Niemcami, podczas gdy bolszewicy byli Żydami, Polakami i Łotyszami” – pisze. Broniąc Rosjan, twierdzi, że „jastrzębie z Waszyngtonu niemal jawnie głoszą, że dążą do zniszczenia Rosji”. Do głoszenia tych tez swoich łamów Korwin-Mikkemu użyczyła „Rzeczpospolita”.

19 grudnia Władimir Putin zaatakował Polskę, zarzucając jej spiskowanie z Adolfem Hitlerem i poparcie dla niemieckich planów zagłady Żydów.



Przy okazji prezydent Rosji chwalił Armię Czerwoną, twierdząc, że w 1939 r. wkroczyła do Polski… żeby ratować Żydów.



Premier Mateusz Morawiecki wydał w tej sprawie oświadczenie, w którym napisał: „Władimir Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami”.

Lider koła poselskiego Konfederacja postanowił stanąć w obronie Putina. Swoje stanowisko Janusz Korwin-Mikke przedstawił na łamach „Rz”.



„Jest jedno twierdzenie prezydenta Federacji Rosyjskiej, które wymaga komentarza. Chodzi o tezę, że nie można stawiać znaku równości między Związkiem Sowieckim a III Rzeszą. JE Włodzimierz Putin ma tu absolutną rację. Przynajmniej z punktu widzenia Rosji” – stwierdził poseł Konfederacji.



Korwin-Mikke dziwi się, że Republika Federalna Niemiec po II wojnie światowej „odcięła się zdecydowanie od III Rzeszy” (co jego zdaniem było „przesadne”), a z kolei Rosja nie odcina się od Związku Sowieckiego”. W swoim tekście za zbrodnie ZSRR polityk Konfederacji obwinia głównie Żydów i Polaków.

„Hitlerowcy byli Niemcami, podczas gdy bolszewicy byli Żydami, Polakami (sama CzeKa pod wodzą Feliksa Dzierżyńskiego, a potem Wieńczysława Mienżyńskiego, wymordowała 20 razy więcej Rosjan niż Sowieci Polaków w Katyniu), Łotyszami – a w tej internacjonalistycznej zbieraninie trafiali się i Chińczycy. Rosjan tam praktycznie nie było! Sam p. Putin potwierdził, że 80 proc. kierownictwa bolszewików to byli Żydzi” – pisze Janusz Korwin-Mikke.



Poseł Konfederacji w swoim tekście broni Rosjan, których przedstawia jako ofiary.



„Związek Sowiecki napadł na Rosję w 1918 r., pokonał ją w wojnie domowej – po czym w okrutny sposób rozprawił się z narodem rosyjskim. Wymordowano wtedy znacznie więcej Rosjan, niż wymordowała ich III Rzesza” – stwierdza polityk, ubolewając nad tym, że – jego zdaniem – Rosjanie są zastraszani przez „jastrzębi z Waszyngtonu, niemal jawnie głoszących, że dążą do zniszczenia Rosji”.