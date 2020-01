Brutalnie tłumione protesty we Francji. Policja użyła gazu [WIDEO]

Francuska policja użyła gazu łzawiącego, żeby rozproszyć demonstrantów blokujących zajezdnię autobusową w Paryżu. Związkowcy 29. dzień strajkują we Francji przeciwko reformie emerytalnej.

Noc sylwestrowa we Francji. Setki spalonych samochodów 220 do – według niektórych relacji –250 samochodów spłonęło w samym tylko Strasburgu w sylwestrową noc. Pełnych statystyk z całej Francji jeszcze... zobacz więcej

Na nagraniu, które opublikowano na Twitterze, widać, jak policjanci używają gazu łzawiącego wobec grupy osób przy wejściu do zajezdni autobusowej. Policja nie wydała dotychczas komunikatu w tej sprawie.



Protesty we Francji przeciwko rządowym planom ujednolicenia i uproszczenia systemów emerytalnych trwają od 29 dni. Jest to najdłuższy strajk w tym kraju od 1968 r.



Reforma, którą przygotowuje rząd prezydenta Emmanuela Macrona, ma zlikwidować wszelkie specjalne systemy, pozwalające na wcześniejsze odejście na emeryturę. Ogólnokrajowa akcja strajkowa przeciw tym planom sparaliżowała transport, doprowadziła do zamknięcia szkół i wyprowadziła na ulice ponad pół miliona ludzi.



W swym flagowym projekcie reformatorskim Macron chce podnieść wiek emerytalny z 62 do 64 lat; uważa, że obecny system jest zbyt kosztowny. Obecnie rząd pozostawił jednak niezmieniony minimalny wiek przejścia na emeryturę na poziomie 62 lat, ale chcąc zachęcić Francuzów do dłuższej pracy, ustalił tzw. preferowany wiek przejścia na emeryturę na 64 lata. Macron zapowiedział niedawno, że zrzeknie się prezydenckiej emerytury, kiedy odejdzie ze stanowiska.



Związki zawodowe twierdzą, że reforma emerytalna jest częścią prezydenckich planów polegających na zniesieniu ciężko wywalczonych praw pracowniczych; chcą zachować system, który pozwala niektórym pracownikom przejść na emeryturę już w wieku 50 lat.

Réponse sur le terrain aux vœux de @EmmanuelMacron : jeudi 2 janvier 7 heures et toujours aucun bus n’est sorti du dépôt Ratp de Belliard de Paris 18. Qui a dit que la grève fléchissait ? #greve2janvier pic.twitter.com/PHntsCyAk6 — Eric Coquerel (@ericcoquerel) January 2, 2020

�� PREMIÈRE CHARGE DES FDO POUR DÉBLOQUER LE DÉPÔT ��



La majorité des non-grévistes ont exercé leur droit de retrait à la suite du gazage, pour protester contre les #ViolencesPolicières infligées à leurs collègues.#greve2janvier #RATP #blocage pic.twitter.com/6uWZKxJxXX — ACTA (@actazone) January 2, 2020

W najbliższych dniach Marszałek Grodzki pojedzie tłumaczyć w Brukseli, że to w Polsce łamana jest demokracja i praworządnosć? https://t.co/wekkIAqFGD https://t.co/icisTS1oKy — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) January 2, 2020

