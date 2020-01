Matteo Salvini zakpił z incydentu z papieżem Franciszkiem

Były wicepremier i minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini zamieścił na Twitterze film, w którym nawiązał do incydentu z udziałem papieża Franciszka. Na filmie widać włoskiego polityka, który próbuje sparodiować wydarzenia z Placu św. Piotra. Chodzi o sytuację, w której papież ostro zareagował na zachowanie jednej z kobiet.

Papież musiał wyszarpnąć się z uścisku kobiety [WIDEO] Podczas spotkania Franciszka z wiernymi na Placu św. Piotra w sylwestrowy wieczór doszło do incydentu. Jedna z kobiet tak mocno chwyciła papieża,... zobacz więcej

Po sylwestrowych nieszporach w bazylice watykańskiej Franciszek udał się na plac przed bazyliką watykańską, by obejrzeć stojącą tam szopkę. Witał się z setkami ludzi, którzy tam się zgromadzili, by złożyć mu noworoczne życzenia.



Papież błogosławił dzieci, pozdrawiał wszystkich po kolei, rozmawiał z wiernymi. W pewnym momencie jedna z kobiet tak mocno chwyciła papieża, że boleśnie wykręciła mu rękę. Papież uderzył ją w dłoń, by się uwolnić.



Do sytuacji z udziałem papieża odniósł się były wicepremier i minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini. Na Twitterze zamieścił filmik, na którym parodiuje tę sytuację.



Na filmiku widać, jak polityk najpierw zamachnął się na kobietę, która wyciągnęła do niego dłoń, a następnie zaczyna gładzić ją po twarzy i włosach.



Strattonato da fan agitata ❤️ pic.twitter.com/ZPuNBk4wFQ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 1 stycznia 2020

To nie pierwsza kontrowersyjna akcja z udziałem włoskiego polityka.W styczniu zeszłego roku, gdy papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w Watykanie zaapelował do europejskich przywódców o udzielenie pomocy migrantom z dwóch statków organizacji pozarządowych, które stały na morzu Salvini odpowiedział papieżowi: – Ilu migrantów przyjmiemy? Zero, już to mamy za sobą.Natomiast w maju przywódca prawicowej włoskiej Ligi został skrytykowany za pokazywanie religijnych gestów w czasie wiecu swego ugrupowania i jego europejskich sojuszników w Mediolanie. Na placu przed mediolańską katedrą Salvini trzymał w ręku różaniec i poprosił Matkę Bożą o „opiekę z góry”. Kiedy wymienił imię papieża Franciszka, wśród słuchaczy rozległy się gwizdy. Watykan przestrzegł wtedy przed „wzywaniem Boga dla siebie samego”.