Poseł Platformy Obywatelskiej stracił przytomność w samolocie

Poseł Koalicji Obywatelskiej zasłabł w samolocie na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie – dowiedział się nieoficjalnie portal tvp.info. Konieczna była interwencja służb ambulatoryjnych.

– Mogę potwierdzić, że w samolocie do Szczecina pasażer stracił przytomność. Konieczna była interwencja służb ambulatoryjnych. Później pasażer miał trafić do ambulatorium – powiedział portalowi tvp.info rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki.



Dodał, że do zdarzenia doszło ok. godziny 10.



Jak ustalił nieoficjalnie portal tvp.info, chodzi o posła PO, Sławomira Nitrasa.

