Niewybuch w zakładach chemicznych. Na miejscu są saperzy

Prawdopodobnie niewybuch z II wojny światowej znaleziono na terenie Zakładów Chemicznych Police, w miejscu, w którym ma powstać instalacja Polimery Police. Przedmiot mają zbadać saperzy.

– Czekamy na przyjazd patrolu saperów, od ich oceny będą zależały dalsze kroki – powiedział Paweł Piwowarczyk z biura prasowego Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police.



Obiekt został znaleziony we wtorek podczas prac przygotowawczych na terenie, gdzie ma powstać instalacja do wytwarzania polipropylenu. Jak zapewnił Piwowarczyk, prace na tym terenie wstrzymano. Produkcja w Zakładach Chemicznych nie została przerwana.



Polimery Police to największa inwestycja w historii Grupy Azoty – obiekt ma wytwarzać 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Budżet tego przedsięwzięcia to 1,52 mld euro. Generalnym wykonawcą jest Hyundai Engineering. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji ma nastąpić w czwartym kwartale 2022 r.

Podczas II wojny światowej bomby lotnicze spadały na fabrykę benzyny syntetycznej Hydrierwerke Pölitz. W tych okolicach nadal są znajdowane niewybuchy.