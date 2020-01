CBA zatrzymało byłe funkcjonariuszki służby celnej

Agenci CBA zatrzymali trzy osoby, w tym dwie byłe funkcjonariuszki służby celnej, w śledztwie dotyczącym wyłudzania podatku VAT. Zatrzymanym prokuratura postawiła zarzuty. Kobiety trafiły do aresztu.

CBA zatrzymało cztery osoby. „Łańcuszek powiązań” Agenci CBA zatrzymali cztery osoby, które zamieszane są w proceder wyłudzania podatku VAT. Dotychczas w tej sprawie zarzuty usłyszało 21 osób. zobacz więcej

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, zatrzymań 30 grudnia dokonali agenci CBA z delegatury w Rzeszowie na polecenie prokuratora Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie.



Zatrzymani to dwie byłe funkcjonariuszki służby celnej: Dorotę S. i Iwonę M., a także Tomasza B. Po doprowadzeniu do prokuratury usłyszeli zarzuty. Na wniosek prokuratora dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane.



Jak podaje Prokuratura Krajowa, byłym funkcjonariuszkom zarzucono, że „w latach 2013-14 w Medyce w woj. podkarpackim przyjęły od ustalonych osób korzyści majątkowych w tym Dorocie S. w łącznej kwocie ponad 7 tys. zł, natomiast Iwonie M. w łącznej kwocie prawie 9 tys. zł”. PK wyjaśnia, że podejrzane wykonywały czynności w drogowym przejściu granicznym na kierunku wywozowym z Polski na Ukrainę na stanowisku Tax Free.



Dodano, że każdorazowa kwota przyjętych korzyści stanowiła równowartość 2-3 proc. wartości podatku VAT, związanego z kwotą podatku VAT od towarów wskazanych na każdej z zakwestionowanych faktur – dokumentów Zwrot VAT dla Podróżnych – Tax Free.



„Prokurator ustalił, że podejrzane bezpodstawnie odstąpiły od obowiązku dokonania odmowy potwierdzenia wywozu poza terytorium Unii Europejskiej towarów wskazanych w przedłożonych im do odprawy celnej dokumentach Tax Free. Zwrot VAT dla Podróżnych, w tym w przypadku Doroty S. – dotyczy 46 dokumentów, w przypadku Iwony M. dotyczy 152 dokumentów” – czytamy.

Według prokuratury „podejrzane wiedziały, że wywóz towarów nie następuje”.



„Niezgodnie z rzeczywistością potwierdziły ich wywiezienie poza terytorium Unii Europejskiej, poświadczając w tym zakresie nieprawdę w systemie elektronicznym oraz dokumentach wywozowych. Dorota S. w 46 dokumentach Tax Free udzieliła pomocy ustalonym osobom we wprowadzeniu w błąd pracowników Urzędu Skarbowego w Jarosławiu i w doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa w kwocie ponad 240 tys. zł przez dokonanie bezpodstawnego zwrotu wykazanej nadwyżki podatkowej” – czytamy.



„Natomiast Iwona M. w 152 dokumentach Tax Free udzieliła pomocy ustalonym osobom we wprowadzeniu w błąd pracowników Urzędu Skarbowego w Jarosławiu i w doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa w kwocie ponad 340 tys. zł przez dokonanie bezpodstawnego zwrotu wykazanej nadwyżki podatkowej” – podano.



Przestępstwa te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.



Z kolei Tomasz B. usłyszał zarzuty dokonania w latach 2013-14, w tym w Rzeszowie, Tarnowie i Krakowie „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako prowadzący działalność gospodarczą wprowadzenia w błąd organ podatkowy co do kwot odnoszących się do zobowiązań podatkowych, rzeczywistych rozmiarów działalności gospodarczej”.

Ustalono, że podejrzany zaniżał deklarowany podatek należny i wskazywał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, narażając Skarb Państwa na bezpodstawny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie ponad 87 tys. zł.



„Jednocześnie Tomasz B. wystawił 25 nierzetelnych faktur VAT, dotyczących niezaistniałych transakcji gospodarczych sprzedaży towarów ustalonym podmiotom gospodarczym, podczas gdy nie miały one miejsce. Tym samym udzielił pomocy osobom działającym w ich imieniu w posłużeniu się tymi dokumentami i wprowadzeniu w błąd właściwych urzędów skarbowych co do kwot odnoszących się do zobowiązań podatkowych. Tomasz B. naraził Skarb Państwa na bezpodstawny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie prawie 290 tys. zł. Czyny te kwalifikowane są jako przestępstwa skarbowe” – podano.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec podejrzanych Doroty S. i Iwony M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec podejrzanego Tomasza B. prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakaz opuszczania kraju.Prokuratura poinformowała, że w tym śledztwie zarzuty przedstawiono już 34 osobom.