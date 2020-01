„Miał jedną lub dwie sekundy”. Lekarz uratował psa

Dramatyczna sytuacja w luksusowym hotelu na Florydzie. W internecie pojawiło się nagranie, na którym widać, jak drzwi windy zamykają się, przytrzaskując smycz przyczepioną do obroży znajdującego się w holu psa. Na pomoc zwierzęciu rzucił się przebywający obok lekarz.

Do sytuacji doszło w jednym z apartamentowców w mieście Tampa na Florydzie. Na nagraniu widzimy, jak drzwi znajdującej się w nim windy zamykają się, przytrzaskując smycz, przyczepioną do obroży psa. Winda po chwili ruszyła, ciągnąc w górę psa.



Kiedy bezradna właścicielka zwierzęcia próbowała mu pomóc, zareagował lekarz Mohammed Awad, który znalazł się w pobliżu. Podbiegł do zwierzęcia i pomógł uwolnić je z obroży.



– Pies miał w zasadzie jedną lub dwie sekundy – mówi mężczyzna, który ocalił życie psu.



Nagranie ze zdarzenia opublikował na Facebooku brat lekarza. Podpisał je słowami „Mój brat uratował życie psu”.





