Zarzut zabójstwa dla 19–latka. Jego dziewięcioletni brat nie żyje

Zarzut zabójstwa swojego dziewięcioletniego brata usłyszał 19–letni Maciej J. z Turku w woj. wielkopolskim – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koninie. W czasie przesłuchania nastolatek nie przyznał się do winy i nie złożył wyjaśnień.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koninie Aleksandra Marańda powiedziała, że Maciejowi J. został przedstawiony zarzut zabójstwa swojego młodszego brata Adama.



– Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień – powiedziała. Dodała, że prokuratura złoży wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie Macieja J. na trzy miesiące.



Według wstępnych, nieoficjalnych informacji Maciej J. zaatakował nożem młodszego brata w czasie kłótni o grę komputerową. Prokuratura na razie nie potwierdza tej wersji zdarzeń.



We wtorek ok. godz. 12.45 policja w Turku dostała zgłoszenie o awanturze domowej w mieszkaniu przy ul. Osiedle Wyzwolenia. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze w jednym z pokoi odkryli ciało 9–letniego chłopca, którego pomimo reanimacji nie udało się uratować.

Ofiara miała kilka ran kłutych m.in. w okolicach brzucha, klatki piersiowej i lewego przedramienia. Zdaniem biegłego rany te mogły zostać zadane zabezpieczonym w mieszkaniu zakrwawionym kuchennym nożem.W czasie, gdy doszło do tragedii w mieszkaniu przebywał 19–letni brat ofiary Maciej J. i babcia rodzeństwa. Nastolatek został zatrzymany. Maciej J. był trzeźwy. Pobrano mu krew do badań, które mają wykazać, czy nastolatek znajdował się pod wpływem środków psychotropowych. Wyniki mają być znane w ciągu kilku dni.Maciej J. został przesłuchany w charakterze podejrzanego po przeprowadzeniu sekcji zwłok jego brata. Za zabójstwo grozi kara od ośmiu lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności.