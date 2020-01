Partner Biedronia kandydatem na prezydenta? Jest stanowisko rzeczniczki SLD

Poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek zamieścił wpis, w którym według niektórych mediów sugeruje, że będzie kandydował na prezydenta. „Jest news”, „doczekaliśmy się” – piszą politycy Wiosny. Rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska w rozmowie z portalem tvp.info zaprzeczyła, by to partner Roberta Biedronia był oficjalnym kandydatem Lewicy do pałacu prezydenckiego. Poinformowała też, kiedy zostanie ujawnione nazwisko kandydata.

Chodzi o wpis Krzysztofa Śmiszka na Twitterze. Polityk Wiosny – prywatnie partner europosła Roberta Biedronia – napisał: „Życzę wszystkim dzisiaj dużo uśmiechu, bo jaki pierwszy dzień, taki cały nowy rok!” – czytamy. Śmiszek opatrzył wpis hasztagiem #Śmiszek2020.



Niektóre media dopatrzyły się w tych słowach deklaracji, że Śmiszek jako kandydat Lewicy wystartuje w zbliżających się wyborach prezydenckich.



Na jego wpis zareagowali politycy Wiosny, m.in. Robert Biedroń i przewodniczący klubu Lewicy w Sejmie Krzysztof Gawkowski.

Informację o tym, jakoby Śmiszek miał być kandydatem Lewicy, zdementowała rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska. „Kandydat zostanie ogłoszony na konwencji 19.01 Nie ma na imię Krzysztof, choć to ładne imię i mamy w Klubie kilka zacnych osób je noszących” – napisała posłanka pytana, kiedy i kto zostanie kandydatem Lewicy.