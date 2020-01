Protesty w Niemczech. Około 200 lotów odwołano z powodu strajku

Podczas trzydniowego strajku personelu pokładowego linii Germanwings odwołano około 200 lotów, z czego ponad 70, w Nowy Rok, w ostatnim dniu protestu – poinformowały niemieckie linie lotnicze Lufthansa, do których należą Germanwings.

„W sumie z 1,2 tys. planowanych lotów od poniedziałku do środy zrealizowano ponad 85 proc. połączeń” – powiedziała agencji dpa rzeczniczka Lufthansy.



Rzecznik związku zawodowego personelu pokładowego Ufo zapewnił, że strajk nie zostanie przedłużony. – Dzisiaj kończymy protest – powiedział rzecznik. Wcześniej związkowcy nie wykluczali przedłużenia strajku.



Rzecznik Ufo poinformował także, że w najbliższą sobotę zarząd związku będzie dyskutował o dalszych działaniach w trwającym od wielu miesięcy sporze z Lufthansą i jej spółkami zależnymi o płace i emerytury, a także status prawny związku.



Do kwietnia sąd pracy musi wydać wyrok w sprawie wniosku Lufthansy o odebranie Ufo statusu związku uprawnionego do zawierania umów zbiorowych. Ufo obawia się szczególnie tego, że Lufthansa mogłaby zawrzeć umowę dotyczącą personelu kabinowego z konkurencyjnym związkiem Verdi, który wchodzi w skład niemieckiej federacji związkowej DGB.

źródło: pap

Personel pokładowy Lufthansy strajkował przez dwa dni w listopadzie, co spowodowało odwołanie około 1,5 tys. lotów, a protest dotknął wówczas ok. 200 tys. pasażerów.