Zmarł David Stern. Dzięki niemu NBA poznał cały świat

W wieku 77 lat w Nowym Jorku zmarł były komisarz koszykarskiej ligi NBA David Stern – poinformowały władze rozgrywek. Funkcję pełnił do 2014 roku przez 30 lat - najdłużej w historii. W połowie grudnia trafił do szpitala z powodu udaru mózgu.

Stern został komisarzem w 1984 roku. Doprowadził m.in. do 30-krotnego wzrostu dochodów, przyłączenia siedmiu nowych klubów czy powołania kobiecej ligi WNBA. Jego zasługą jest także popularyzacja rozgrywek na całym świecie. Gdy rozpoczynał, NBA nie wzbudzała większego zainteresowania poza Ameryką.



„Każdy członek rodziny NBA czerpie zyski z wizji, wspaniałomyślności i inspiracji Davida” – napisał w oświadczeniu obecny komisarz Adam Silver.



Stern trafił do szpitala z udarem mózgu 12 grudnia. Przeszedł w trybie pilnym operację, ale nie wrócił już do zdrowia.

