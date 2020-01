Przepis na udanego sylwestra? Prezes TVP: Należy zaspokajać wszystkie wrażliwości

Prezes TVP Jacek Kurski powiedział na antenie TVP Info, że przepisem na udanego sylwestra i zdystansowanie konkurencji jest zaspokojenie wszystkich wrażliwości i niewykluczanie nikogo. – w Telewizji Polskiej wszyscy muszą się czuć dobrze – oznajmił.

„Sylwester Marzeń” okazał się hitem sylwestrowej nocy, a TVP zdystansowała konkurencję. Zapytany o receptę na sukces prezes TVP powiedział, że należy słuchać ludzi i być pokornym. – Wygrywamy dopiero od 2016 roku, czwarty z rzędu sylwester, dlatego że chyba czujemy ludzi, czujemy naszych widzów – przyznał.



Jacek Kurski przyznał, że nie należy nikogo stygmatyzować i trzeba starać się zaspokajać wszystkie wrażliwości.



Prezes TVP zwrócił uwagę, że „oferta Telewizji Polskiej jest bardzo wszechstronna. – Dzisiaj chociażby Koncert noworoczny Filharmoników Wiedeńskich, wczoraj powitanie w TVP Kultura sylwestra w Filharmonii Narodowej.(…) Kilka dni wcześniej koncert pamięci „Być jak Czesław Niemen”, jeszcze dzień wcześniej koncert Golców. Krótko mówiąc, dla każdego jest coś ciekawego w Telewizji Polskiej – powiedział.



– My dlatego wygraliśmy, (…) że stajemy w obronie ludzi i nikogo nie pozwolimy wykluczać. Wszyscy muszą się w Telewizji Polskiej dobrze czuć – dodał.

źródło: TVP Info

– Ludzie poczuli, że to jest ich Telewizja – powiedział Jacek Kurski.Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula podziękował, że co roku organizacja sylwestra „jest coraz lepsza”.Zauważył, że miejsce, w którym odbywał się „Sylwester Marzeń z Dwójką” był najbezpieczniejszym punktem w całym Zakopanem. – Incydenty zdarzały się w różnych miejscach, ale nie wokół sylwestra i nie na samym sylwestrze – stwierdził.– Absolutnie jest to wielka promocja nie tylko Zakopanego, ale całego regionu Podhalańskiego, naszych pięknych gór – dodał.