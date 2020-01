Wykryto ognisko ptasiej grypy na Lubelszczyźnie. Padło ok. 25 tys. ptaków

Ognisko ptasiej grypy wykryto w fermach indyków w gminie Uścimów w powiecie lubartowskim (Lubelskie). Padło ok. 25 tys. ptaków. Wojewoda lubelski wydał rozporządzenie m.in. ograniczające transport drobiu w strefach zagrożonych wirusem.

Ognisko wyjątkowo groźnej choroby ptaków (HPAI) wykryto w miejscowości Stary Uścimów.



– W trzech gospodarstwach są wyniki (badań próbek na występowanie ptasiej grypy – red.) dodatnie. Na dziś jest około 25 tys. padłych ptaków. Część ptaków została już wywieziona do utylizacji, część jeszcze czeka na zebranie – powiedział PAP wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Piotrowski.



Dodał, że prowadzone są przygotowania do wybicia drobiu w tzw. gospodarstwach kontaktowych, czyli takich, w których jest możliwość wystąpienia choroby. Według Piotrowskiego trudno obecnie oszacować, ile drobiu będzie wybite. Zapowiedział, że będą pobierane kolejne próby do badań. – Sytuacja jest dynamiczna – dodał.



Piotrowski powiedział, że początkowo było podejrzenie zatrucia indyków paszą, ale po zbadaniu pobranych próbek okazało się, że to jednak ptasia grypa. – To wirus wysoce zjadliwy, indyki padają dość szybko – zaznaczył.

Dodał, że teren, na którym stwierdzono wirusa, to swoiste „zagłębie drobiarskie”, jest tam wiele hodowli drobiu.



W związku z wystąpieniem wirusa ptasiej grypy we wtorek wieczorem zebrał się Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.



Wojewoda wydał w środę rozporządzenie, w którym wyznaczona została strefa zapowietrzona – o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska wystąpienia wirusa ptasiej grypy, a także strefa zagrożona poza obszarem zapowietrzonym – w promieniu co najmniej 7 km w powiatach: lubartowskim, łęczyńskim i parczewskim.

Zgodnie z tym rozporządzeniem w wyznaczonych strefach zakazane jest albo ograniczone m.in. przemieszczanie i transport drobiu lub innych ptaków. Natomiast nakazane jest m.in. trzymanie drobiu w kurnikach albo innych zamkniętych obiektach w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami, a także wyłożenie mat dezynfekcyjnych na ustalonych drogach publicznych i prywatnych.

Posiadaczy drobiu lub innych ptaków zobowiązuje się także do niezwłocznego informowania właściwego powiatowego lekarza weterynarii o ewentualnej zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.



– Teren występowania ognisk został zabezpieczony przez powiatowego lekarza weterynarii, policję oraz inne służby. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana – poinformował w środę Jakub Koper z oddziału ds. mediów i komunikacji społecznej w Biurze Wojewody Lubelskiego.



Drogę dojazdową do gospodarstwa, w którym wykryto wirusa ptasiej grypy, patrolują policjanci. – To lokalna droga. Policjanci pilnują, aby nie przyjeżdżały tędy osoby niepowołane. Przepuszczani są mieszkańcy tej miejscowości – powiedziała Anna Kamola z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.