Noc sylwestrowa we Francji. Setki spalonych samochodów

W sylwestrową noc od 220 do 250 samochodów spłonęło w samym tylko Strasburgu. Pełnych statystyk z całej Francji jeszcze nie ma, ale o dziesiątkach płonących aut w śródmieściu Paryża informowano już około godziny 23. W Besançon spłonęło 127 samochodów, w Limoges 31, w Nicei trzy. Rok temu w czasie sylwestrowej nocy spalono w całym kraju, według oficjalnych statystyk, 1031 pojazdów, o 76 więcej niż przed dwoma laty.

W portalach społecznościowych pojawiło się szereg nagrań przedstawiających płonące na ulicach Strasburga i Paryża pojazdy.

#NouvelAn2020 La ville de #Strasbourg en feu. La racaille, qui ne respecte rien ni personne, a foutu le feu à des dizaines de voitures, lance des mortiers et caillasse les pompiers, les empêchant de faire leur travail. Anarchie la plus totale pic.twitter.com/idhf8IS5PV — Napoléon (@tprincedelamour) 1 stycznia 2020

🇫🇷 Émeutes dans les quartiers de #Strasbourg !



Des dizaines de voitures brûlés, des jets de mortiers et feux d'artifices envers la Police !



Des images de chaos !



1/3 pic.twitter.com/iCgMxOOZP9 — En Cause (@EnCausee) January 1, 2020

Paris en 20 ans de socialisme

Les voitures brûlent en pleine rue

La dette explose

Paris est sale

Les crapules cognent sur les homos

Les jolies filles sont emmerdées et poursuivies

Impossible de se loger sans piston

Passe droit pour avoir un log social pic.twitter.com/nizWrER35z — Maxime (@maxime7807) January 1, 2020

#wieszwiecej Polub nas

Jak wyjaśnił portal thelocal.fr, „zwyczaj palenia na sylwestra aut narodził się na wschodzie kraju, w okolicach Strasburga, w ubogich dzielnicach, w latach 90tych”. „Szybko został przejęty przez młodzież w całym kraju” – dodał portal, nie wyjaśniając czy chodzi o młodych ludzi o korzeniach francuskich, czy też imigranckich.

– Pożary samochodów często kojarzone są z kontekstem zamieszek i przemocy ulicznej. Może to być jednak również rodzaj gry obliczonej na przełamanie monotonii – tłumaczył w rozmowie z dziennikiem „Le Parisien” Christophe Schulz z Krajowego Obserwatorium Przestępczości. Schulz wskazywał także na inne motywacje podpalaczy, np. chęć odreagowania wcześniejszego zatrzymania czy wyłudzenia odszkodowania od ubezpieczyciela.



„Jak tam porozumienie paryskie? Nie pytajcie” – skomentował z kolei francuski sylwestrowy zwyczaj prezydent USA, Donald Trump nawiązując do porozumienia o redukcji emisji gazów cieplarnianych.

How is the Paris Accord doing? Don’t ask! https://t.co/9N0yibmDkj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

Sûrement les fumées de toutes les voitures brûlées dont on n'entend pas parler non? https://t.co/N1dqCHHKuA — Alsacien en Colère ⚜️ (@AlsacienColere) January 1, 2020

����Pujadas est tellement habitué à l'insécurité���� qu'il ne peut croire qu'il n'y ait pas de voitures brûlées en Pologne!

"En #Pologne il y aurait 20 voitures brûlées, il y aurait des émissions spéciales (.) En France 1000 voitures brûlées on dit que la nuit a été sereine" pic.twitter.com/qd2y6xLgCE — Patrick Edery (@patrick_edery) January 1, 2020

źródło: Twitter, thelocal.fr

Właśnie ze względu na zanieczyszczenie powietrza obniżono na terenie Alzacji, do której należy Strasburg, dopuszczalną prędkość na autostradach. „O dymie ze spalonych samochodów toście nie słyszeli, co?” – Zapytał jeden z internautów.Zaskoczenie wywołała deklaracja polskiego dziennikarza Marka Gładysza, paryskiego korespondenta RMF, który w rozmowie we francuskiej telewizji przyznał, że w Polsce, gdyby spalono 20 samochodów, to takiemu wydarzeniu poświęcałoby się specjalne wydania programów informacyjnych. – A we Francji, gdy spłonie tysiąc, wychodzi minister spraw wewnętrznych i mówi, że noc była spokojna – dodał Gładysz. – To pierwszego stycznia w Polsce nie ma spalonych samochodów? – dziwił się jego francuski rozmówca.