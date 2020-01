Wybuch petardy zranił nawet 6-latka. Pracowita noc sylwestrowa dla szpitali

Jak co roku sylwestrowa noc była bardzo pracowita dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Na oddziały szpitalne często trafiały osoby, które ucierpiały w wyniku eksplozji petard.

W Poznaniu do szpitala trafił mężczyzna z rozerwaną wargą. Petarda eksplodowała mu w twarz. – Pacjent wymagał rozległego szycia ran – powiedział lekarz Jacek Górny ze szpitala im. Strusia w Poznaniu.



Także w Poznaniu do szpitala trafiło 6-letnie dziecko, które zostało poszkodowane w wyniku wybuchu petardy. Chłopiec stracił fragment palca.



– Minionej nocy mieliśmy łącznie cztery przypadki dzieci i nastolatków poszkodowanych w wyniku wystrzałów i wybuchów petard. Dwa z tych przypadków dotyczyły poparzeń górnych partii ciała, kolejny, jak tłumaczyli chirurdzy, uszkodzenia, czy nawet wręcz przestrzelenia łydki; petarda zamiast w górę wystrzeliła w bok. Był też przypadek 6-latka, któremu petarda wybuchła w ręce – oznajmiła w środę rzeczniczka prasowa Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Urszula Łaszyńska.

Urszula Łaszyńska wskazała, że do szpitala z urazami spowodowanymi wybuchem petard trafiają zazwyczaj nastolatkowie. – W ostatnich latach dość rzadko zdarzało się nam przyjmować tak małe dzieci poszkodowane w wyniku wybuchu petardy – zaznaczyła.

Do bardzo poważnego wypadku doszło w województwie zachodniopomorskim. Zgłoszenie dotyczyło około 70-letniego mężczyzny, u którego podczas wybuchu petardy doszło do niemal całkowitego oderwania prawej dłoni i rany podudzia – poinformowała rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Paulina Targaszewska.



W Goleniowie 8-letnie dziecko po wybuchu petardy z poparzoną klatką piersiową trafiło do szpitala. W Kołobrzegu u 9-letniego chłopca po wybuchu petardy doszło do urazu głowy, klatki piersiowej i ogólnych poparzeń.



Z największą intensywnością zgłoszenia zaczęły napływać do szpitali około północy i trwały do 6 rano.



Lekarze przyznają, że dużo zgłoszeń i interwencji dotyczyło osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.