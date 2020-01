Poznamy nową gwiazdę młodej polskiej sceny muzycznej. Ruszyła 3. edycja The Voice Kids

Na polską scenę muzyczną wkroczyło nowe pokolenie utalentowanych wokalistów. Z pewnością przyczynił się do tego program The Voice Kids emitowany w TVP. Wśród uczestników dotychczasowych edycji były m.in. Roksana Węgiel i Viki Gabor, które zwyciężyły kolejne edycje Eurowizji dla dzieci. W środę został wyemitowany pierwszy i drugi odcinek 3. edycji The Voice Kids. Kolejne odcinki show będzie można oglądać w soboty o 20.05 na TVP2.

