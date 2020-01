Zabójstwo dziewięciolatka w Turku. 19-letni brat chłopca usłyszy zarzuty

19-latek z Turku w woj. wielkopolskim usłyszy zarzut zabójstwa swojego młodszego brata - poinformowała prokuratura w Koninie. Przesłuchanie Macieja J. zaplanowano jeszcze na 1 stycznia. Dzień wcześniej miał zadać swojemu 9-letniemu bratu kilka ciosów nożem.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koninie prok. Aleksandra Marańda powiedziała, że ciągle trwa sekcja zwłok 9-latka. Po jej zakończeniu zatrzymany we wtorek 19-latek zostanie przesłuchany i usłyszy zarzut zabójstwa swojego młodszego brata.



Do tragicznego zdarzenia doszło w Sylwestra w jednym z mieszkań na ul. Osiedle Wyzwolenia w Turku. Ok. godz. 12.45 policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej.



Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze znaleźli w jednym z pokoi zakrwawione ciało 9-letniego Adama, na jego ciele ujawniono kilka ran kłutych, między innymi w okolicach klatki piersiowej. Mimo reanimacji chłopca nie udało się uratować.



W momencie tragedii w mieszkaniu był 19-letni brat ofiary Maciej J. i babcia rodzeństwa. Śledczy zabezpieczyli na miejscu zakrwawiony nóż kuchenny. 19-latek został zatrzymany. Był trzeźwy, pobrano mu krew do badań, które mają wykazać, czy nastolatek znajdował się pod wpływem środków psychotropowych.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Prokuratura nie ujawnia dokładnie czego dotyczyła sprzeczka pomiędzy rodzeństwem, w wyniku której 19-latek miał zdać młodszemu bratu śmiertelne ciosy. Według informacji uzyskanych przez portal tvp.info młodszy chłopiec grał na konsoli i nie chciał ustąpić starszemu.Po zakończeniu sekcji zwłok 9-latka Maciej J. zostanie przesłuchany i usłyszy zarzut zabójstwa. Po tych czynnościach prokurator zdecyduje o ewentualnym zastosowaniu wobec zatrzymanego środków zapobiegawczych.