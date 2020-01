Wybuch gazu w Wielkopolsce

W budynku wielorodzinnym w Kruchowie w pow. gnieźnieńskim w Wielkopolsce doszło w środę po południu do wybuchu gazu. Jedna osoba została poszkodowana, ok. 30 mieszkańców ewakuowano.

Jak poinformowała mł. bryg. Lucyna Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, do zdarzenia doszło w budynku wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym ok. godz. 12.30.



Ok. 30 osób zostało ewakuowanych z budynku. Jedna osoba trafiła do szpitala z poparzeniami. Kilkoro mieszkańców uskarża się na bóle głowy. Według wstępnych informacji służb doszło do wybuchu butli z gazem.

