Prezes TVP: Podczas „Sylwestra Marzeń z Dwójką” padł rekord wszech czasów

– Okazało się, że doskonale ułożony koncert, balansujący wszystkie gatunki muzyki rozrywkowej, których ludzie chcą słuchać w takim dniu jak sylwester, dał nam 8 mln 15 tys. w piku – powiedział na antenie TVP Info prezes TVP Jacek Kurski. Podkreślił, że jest to rekord wszech czasów. – Ludzie czują, że jesteśmy ich telewizją – dodał.

Zapytany o receptę na sukces prezes TVP powiedział, że trzeba „mieć pokorę w sobie i słuchać tego, co chcą widzowie”. – Doskonale czujemy, czego chcą Polacy, jakiej chcą telewizji publicznej. To musi być telewizja, która nie wstydzi się swoich widzów i nie wstydzi się tego, czego ci widzowie pragną – podkreślił.



– Ta muzyka, która przez lata była wypychana z mainstreamu, pogardzana, stygmatyzowana, muzyka taneczna zwana potocznie disco polo, okazuje się, że jeżeli jest dobrze zbalansowana z innymi gatunkami muzycznymi, z klasycznym popem, z dodatkiem bardzo dobrych, wiarygodnych wykonawców z europejskiej czy nawet światowej sceny muzycznej, to tworzy wszystko balans, który jest idealną mieszanką dla naszych widzów, która zaspokaja po prostu wszystkie gusta, wszystkie wrażliwości – mówił Jacek Kurski.



– Nikt się tu nie czuje odrzucony, nikt się nie czuje gorszy. (...) Ludzie czują, że jesteśmy ich telewizją – podkreślił prezes TVP.

W Zakopanem wystąpiła plejada gwiazd, m.in. znana z serialu „Zbuntowany Anioł” Natalia Oreiro, Viki Gabor, Zenon Martyniuk, Maryla Rodowicz, Weekend, Golec uOrkiestra, Boys, Kombi i Bayer Full.



W strefie imprezy masowej przy sylwestrowej estradzie na Równi Krupowej Nowy Rok witało 28,7 tys. osób, a wokół sektorów zgromadziło się dodatkowo 38 tys. imprezowiczów – wynika z policyjnych danych. Wraz z nimi przed telewizorami bawiły się miliony Polaków. „Tłumy pod sceną w Zakopanem i rekord przed telewizorami: pik 8,015 mln o 22.43 na Z. Martyniuku. Sylwester śr: TVP2 6,06 mln (pik 8,015); Polsat 2,1 (pik 2,8 mln); TVN 1,3; (pik 2,08 mln). #SylwesterMarzeń to nowa polska tradycja. Dziękujemy widzom TVP za to wspaniałe zwycięstwo!” – napisał na Twitterze Jacek Kurski.

