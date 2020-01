Turniej Czterech Skoczni. Dawid Kubacki znów na podium!

Trzeci w Oberstdorfie, trzeci w Garmisch-Partenkirchen. Dawid Kubacki imponuje regularnością podczas Turnieju Czterech Skoczni. W noworocznych zawodach Polak był gorszy tylko od Mariusa Lindvika i Karla Geigera. W drugiej dziesiątce noworoczne skakanie skończyli Piotr Żyła i Kamil Stoch.

W pierwszej serii zameldowało się pięciu Polaków. Kwalifikacji nie przebrnął tylko Jakub Wolny. Z noworocznym skakaniem szybko pożegnali się Maciej Kot i Stefan Hula. Obaj rywalizowali z Norwegami. Kot był wyraźnie gorszy od Roberta Johannsona, a Daniel Andre Tande daleko odleciał Huli.



W swojej parze przegrał też Piotr Żyła. Ale za to wylądował bardzo daleko, osiągając odległość 133,5 m. Dało mu to miejsce w czołowej dziesiątce i pierwszą lokatę wśród szczęśliwych przegranych.



Bank rozbił jednak Marius Lindvik. Młody Norweg wyrównał rekord skoczni skacząc aż 143,5 metra. Tym samym w drugim konkursie z rzędu Lindvik mógł się pochwalić najdalszym skokiem w zawodach.



Rozczarował Kamil Stoch. Trzykrotny złoty medalista olimpijski w kwalifikacjach i na treningach radził sobie bardzo dobrze, regularnie lądując za 130 metrem. Wprawdzie skoczek z Zębu nie miał problemów z pokonaniem Roka Justina, ale odległość 126,5 metra było daleki od oczekiwań. Po pierwszej serii Stoch trafić do Lindvika aż 24,7 punktu.



Kevin Bickner, przeciwnik Dawida Kubackiego skoczył zaskakująco dobrze, osiągając odległość 130,5 m. Trzeci zawodnik z Oberstdorfu potwierdził świetną formę. Kubacki skoczył aż 137 metrów i dało mu to miejsce tuż za Ludvikiem.

Za Polakiem uplasował się Ryoyu Kobayashi. Daleko poleciał też Karl Geiger. Zwycięzca kwalifikacji pomimo mocnego wiatru w plecy, skoczył 132 metry. Taka odległość dała mu miejsce tylko za Lundvikiem i Kubackim.

W drugiej serii poprawił się Stoch, skacząc 135 metrów. Triumfator Turnieju Czterech Skoczni sprzed dwóch lat przez dobrą chwilę cieszył się z prowadzenia. Wyprzedził go dopiero Peter Prevc. Dzięki dobrej próbie Polak przesunął się na 19. miejsce.



Swojej pozycji nie obronił Żyła. 133 metry w drugiej serii sprawiły, że wiślanin na dobre wypadł z czołowej dziesiątki skończył konkurs w środku stawki.



Prawdziwą bombę odpalił w finałowej próbie Kobayashi. Lider Pucharu Świata pofrunął aż poza granicę 140 metrów. Japończykowi pozazdrościł trzeci po pierwszej Geiger. Ostatecznie Niemiec wyprzedził Kobayashiego o ponad dwa punkty.



Daleko, ale nie aż tak jak Kobayashi i Geiger lądował Kubacki. Polakowi przyszło szybować w nieco trudniejszych warunkach, ale rekompensata za niekorzystny wiatr był zbyt mała, aby przeskoczyć Geigera.



Pierwsze miejsce obronił Lindvik. Norweg miał duży zapas nad grupą pościgową. 136-metrowy skok dał mu pierwsze w karierze zwycięstwo w Pucharze Świata.



W klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni pierwsze miejsce utrzymał Kobayashi. Kubacki jest trzeci ze startą 8,5 punktu.