Nowy rok to dobra okazja do rzucenia palenia

Choć systematycznie spada liczba osób palących tradycyjne papierosy, to jednak wzrasta popularność e–papierosów, szczególnie wśród młodych ludzi – powiedział rzecznik GIS Jan Bondar. Nowy rok powinien być dobrą okazją do rzucenia palenia – dodał.

Rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego zwrócił uwagę, że coraz więcej osób w Polsce pali e–papierosy. Ta forma palenia zyskała w ostatnich latach największą popularność wśród młodzieży. Zaapelował do rodziców, aby przestrzegali swoje dzieci i informowali je o zagrożeniach, a te mogą być bardzo poważne.



–Palenie papierosów tradycyjnych systematycznie spada, jednak wzrasta palenie e–papierosów. To zjawisko dotyka szczególnie młodzież. Dlatego apelujemy do rodziców, by uświadamiali swoje dzieci o zagrożeniach. E–papierosy to nie zabawki, chociaż często wyglądają bardzo atrakcyjnie – powiedział.



Bondar wskazał, że używanie e–papierosów jest traktowane przez młodych ludzi jako mniej ryzykowne, jednak badania tego nie potwierdzają. – Jest coraz więcej doniesień, które podważają tezę, że e–papierosy to tzw. mniejsze zło. Po pierwsze bardzo dużo ludzi to palacze podwójni – używający zarówno tradycyjnych papierosów, jak i elektronicznych. Po drugie, ciągle jest wiele niewiadomych związanych z toksycznością tej formy palenia – zaznaczył.



Rzecznik GIS podkreślił, że e–papierosy tak samo uzależniają i tak samo negatywnie wpływają na zdrowie, co papierosy tradycyjne. Dodał, że wraz ze wzrostem popularności e–papierosów będzie coraz więcej przypadków chorób i urazów płuc.



– Nowy rok powinien być dobrą okazją, do tego, żeby rzucić palenie. Zadbanie o zdrowie to najlepsze, co możemy dla siebie zrobić – podkreślił.



Według danych podawanych przez GIS od 2011 roku 6–krotnie wzrosła liczba polskich nastolatków, którzy próbowali e–papierosa. 30 proc. uczniów w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, a 60 proc. co najmniej raz ich próbowało.





Jak podkreśla Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas, istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e–papierosów wśród dzieci i dorosłych. Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) wprowadziło termin EVALI (e–cigarette, or vaping, product use associated lung injury – EVALI), aby opisać choroby i urazy płuc związane z używaniem e–papierosów lub waporyzacją.



Na początku października 2018 r. liczba potwierdzonych i prawdopodobnych przypadków EVALI przekroczyła ponad tysiąc w samych Stanach Zjednoczonych i na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Według ostatnich doniesień, EVALI jest prawdopodobnie wynikiem bezpośredniej toksyczności lub uszkodzenia tkanek, spowodowanego szkodliwymi oparami chemicznymi, w przeciwieństwie do gromadzenia się lipidów w płucach.



Od kwietnia 2019 r. na terenie Stanów Zjednoczonych na skutek użycia e–papierosów odnotowano 2 290 przypadków ostrej niewydolności oddechowej i 47 zgonów.



Z badania Kantar dla GIS wynika, że codziennie tytoń pali 21 proc. Polek i Polaków (24 proc. mężczyzn i 18 proc. kobiet). Liczba palaczy w ostatnich latach systematycznie spada – w roku 2017 paliło 24 proc. Polaków, a w 2011 – 31 proc. Z kolei do używania e–papierosów przyznaje się 1 proc. Polek i Polaków, a 4 proc. przyznaje, że używała ich przynajmniej raz.



Osoby używające e–papierosów wskazywały, że decydują się na to m.in. ze względu na modę (34 proc. mężczyzn i 17 proc. kobiet), z powodu przekonania o ich mniejszej szkodliwości od tradycyjnych papierosów (18 proc. mężczyzn i 15 proc. kobiet), z powodów finansowych (14 proc. mężczyzn i 15 proc. kobiet) oraz z chęci rzucenia palenia tradycyjnych papierosów (13 proc. mężczyzn i 14 proc. kobiet).



58 proc. badanych uważa, że e–papierosy wywołują poważne choroby, 14 proc. nie zgadza się z tą opinią. Zdania na ten temat nie ma 28 proc. badanych.