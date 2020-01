Kubica zostaje w F1. Orlen sponsorem tytularnym zespołu

PKN Orlen został tytularnym sponsorem zespołu Alfa Romeo Racing w sezonie 2020 Formuły 1 – informuje RMF FM. Do zespołu dołączy Robert Kubica, a logotyp polskiej firmy będzie głównym elementem malowania bolidu i kombinezonów.

Jak dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze RMF FM, nazwa koncernu będzie używana w oficjalnej komunikacji zespołu Alfa Romeo Racing Orlen.



Robert Kubica w nowym zespole będzie kierowcą testowym i rozwojowym. Włoski dziennik "La Repubblica" sugerował wcześniej, że „rola, którą byłby gotów przyjąć Kubica, polegałaby na pomocy w rozwinięciu nowego symulatora; Polak powinien to zrobić bardzo dobrze, biorąc pod uwagę, że pracował w podobnej sytuacji w Mercedesie przed powrotem do F1 za kierownicą Renault i Williamsa”.



Kubica był łączony jeszcze z Haasem oraz Racing Point. Rozmowy nie prowadziły jednak do niczego konkretnego.

źródło: RMF FM, TVP Sport

35-letni Kubica dobrze zna zespół z Hinwil, startujący obecnie pod nazwą Alfa Romeo. W latach 2006-2009 team funkcjonował jako BMW Sauber; wtedy krakowianin bronił jego barw.Kierowcami Alfry Romeo w nowym sezonie będą Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi. Ich umowy wygasają z końcem 2020 roku.