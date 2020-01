Wzrosły stawka godzinowa i pensja minimalna

Od 1 stycznia płaca minimalna wynosi 2,6 tys. zł – to wzrost o 350 zł w stosunku do roku ubiegłego. Z 14 zł i 70 groszy w roku ubiegłym do 17 zł wzrosła też minimalna stawka godzinowa.

– W porównaniu do roku 2015 płaca minimalna wzrosła o 850 zł, czyli prawie o połowę w ciągu ostatnich pięciu lat – zaznacza minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodaje, że wzrost minimalnego wynagrodzenia pozytywnie wpłynie na sytuację finansową najsłabiej zarabiających.



Sytuację finansową części pracowników poprawią również przepisy, zgodnie z którymi dodatek za wysługę lat nie będzie wliczany do minimalnej pensji – zwraca uwagę wiceminister resortu Stanisław Szwed.



Wiceszef MRPiPS wskazuje, że na tę zmianę bardziej czekali pracownicy z długim stażem pracy, którzy dostawali niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego, niż przykładowo zaczynający pracę absolwenci.

