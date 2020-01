Chorwacja rozpoczęła prezydencję w UE. Trudne zadania na początek

Chorwacja rozpoczęła z dniem 1 stycznia półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Stery we Wspólnocie przejęła od Finlandii. Pierwsza prezydencja Zabrzebia zostanie zdominowana przez brexit i negocjacje dotyczące unijnego budżetu po 2020 roku.

Po zakończeniu przygotowań do brexitu Chorwacja będzie odpowiedzialna za uzgodnienie wytycznych Wspólnoty do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie umowy handlowej.



Najbliższe tygodnie i miesiące rząd w Zagrzebiu będzie musiał poświęcić także na przygotowanie gruntu pod negocjacje w sprawie nowego budżetu Unii na lata 2021-2027. Chorwacja, podobnie jak i Polska, należy do grupy Przyjaciół Spójności, która chce bronić przed cięciami wydatków politykę wyrównującą różnice w rozwoju Unii.



Ponadto w centrum zainteresowania władz w Zagrzebiu będą Bałkany Zachodnie. Chorwacji zależy, by podczas jej przewodnictwa zapadła decyzja o rozpoczęciu przez Brukselę negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią. Podczas październikowego szczytu kraje członkowskie kolejny raz odłożyły decyzję w tej sprawie z powodu sprzeciwu Francji, którą poparła Holandia.

