Kim Dzong Un: Świat ujrzy wkrótce nową broń strategiczną

Przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un zapowiedział podczas obrad plenarnych KC Partii Pracy Korei, że „świat ujrzy wkrótce broń strategiczną nowej generacji”. W swoim wystąpieniu zadeklarował, że będzie to „dla świata oszałamiające”.

Kim Dzong Un obiecał jednocześnie wznowienie prac nad potencjałem nuklearnym KRL-D. Jak zaznaczył, jest to nieodzowne, by stawić czoła zagrożeniom atomowym ze strony USA.



Powiedział też, że w związku z brakiem reakcji Waszyngtonu na północnokoreańskie apele o wznowienie rozmów, które uwzględniałyby interesy obu stron, a nie tylko USA, „Korea Płn. nie widzi żadnego powodu, by stosować się do moratorium na przeprowadzanie prób jądrowych”. Pjongjang zgodził się na nie przed rozmowami z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy KRL-D Kim Dzon Una w czerwcu w 2018 r.



Reżim nie zamierza też dłużej zachowywać moratorium na testy międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM). – Odstąpimy od przyjętych na siebie ograniczeń, ponieważ Stany Zjednoczone nie uznały za stosowne zrezygnować z ćwiczeń wojskowych, jakie przeprowadziły niedawno wraz z armią Korei Południową – podkreślił Kim Dzong Un.



Zagroził, że „Stany Zjednoczone będą bezradnie cierpieć”, jeśli nadal będą stosować swe „gangsterskie metody” i zwlekać z rozpoczęciem dialogu. – Nie pozwolimy jednak, by korzyści z prowadzenia rozmów były wyłącznym przywilejem Ameryki – podkreślił.

Upływa termin ultimatum



Od piątku w Pjongjangu trwa plenarne posiedzenie KC Partii Pracy Korei – największe od czasu pierwszego posiedzenia Komitetu Centralnego siódmej kadencji. Ma na nim zostać przedstawiony plan działań w związku ze zbliżającym się terminem upływu ultimatum postawionego przez reżim w Pjongjangu władzom w Waszyngtonie w sprawie wznowienia rokowań dotyczących północnokoreańskiego programu nuklearnego



Korea Płn. ostrzegła USA, że jeśli rozmowy nie zostaną wznowione do końca roku, to Amerykanie mogą otrzymać „niechciany podarunek”. Według ekspertów USA może chodzić o test rakiety balistycznej dalekiego zasięgu.



Agencja KCNA przypomniała w swej depeszy, że na posiedzeniu plenarnym Komitetu Centralnego w kwietniu 2018 r. partia formalnie postanowiła „przerwać próby nuklearne i testy międzykontynentalnych rakiet balistycznych”, a także „skoncentrować wszystkie wysiłki na budowie silnej gospodarki socjalistycznej”.

źródło: pap

W tym roku Korea Północna przeprowadziła 13 prób pocisków rakietowych krótkiego zasięgu, z czego ostatnia miała miejsce pod koniec listopada. Dwukrotnie także w grudniu przetestowała silnik na paliwo ciekłe do rakiet balistycznych dalekiego zasięgu. Eksperci oceniali te testy jako próby wywarcia nacisku na władze USA, by przed końcem roku zmieniły swoje stanowisko negocjacyjne.Pjongjang domaga się zniesienia międzynarodowych sankcji nałożonych nań za jego zbrojenia oraz wstrzymania wszystkich wspólnych ćwiczeń wojskowych USA i Korei Płd. Waszyngton żąda natomiast, aby najpierw podjęte zostały konkretne kroki w kierunku całkowitej, możliwej do zweryfikowania i nieodwracalnej denuklearyzacji Korei Płn.