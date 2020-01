Prezydent Andrzej Duda złożył twitterowiczom życzenia noworoczne, dołączając do nich sylwestrowe „selfie” z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. „Niech 2020 rok przyniesie Wam wiele dobrych dni i szczęśliwych chwil!” – napisała para prezydencka.

„Drodzy twitterowicze! Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Niech 2020 rok przyniesie Wam wiele dobrych dni i szczęśliwych chwil! A dziś, przede wszystkim dobrej zabawy! Gorąco pozdrawiamy!” – napisał Andrzej Duda.



Wcześniej prezydent wygłosił orędzie noworoczne. – Drodzy Rodacy, szanowni Państwo. Żegnamy rok 2019. Jakim słowem możemy go podsumować? To słowo to „energia”. Ambicja i zapał Polaków wciąż budzą podziw. Tempo wzrostu gospodarczego stawia nas w czołówce państw europejskich. Kiedy rozmawiamy, słyszę często o wyższym poziomie życia polskich rodzin, o przełamaniu kolejnych barier niemożności, o nowoczesnych rozwiązaniach i inwestycjach, także w zieloną energię, w czystą wodę i czyste powietrze – mówił prezydent.



Podkreślił, że innym słowem roku 2019 jest „frekwencja”. – Rekordowa liczba głosów oddanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu, była prawdziwym sukcesem polskiej demokracji. Wszyscy możemy go sobie pogratulować. Nasza obywatelska wspólnota rośnie w siłę, a wraz z nią Rzeczpospolita – podkreślił.

źródło: pap

Zaznaczył, że słowem 2019 roku jest także „bezpieczeństwo”. – Mam wielką satysfakcję, że uczestniczyłem w negocjacjach, których efektem jest pogłębiona współpraca między członkami NATO oraz zwiększona obecność sił amerykańskich w Polsce – stwierdził Andrzej Duda.Wskazał również, że trwają zakupy najnowocześniejszego uzbrojenia dla Wojska Polskiego i wspólne ćwiczenia z naszymi sojusznikami. – Granice naszego kraju są dobrze strzeżone – zapewnił