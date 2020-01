Chiny skazały pastora za „ekstremizm”. Apel USA

Stany Zjednoczone domagają się uwolnienia skazanego w Chinach pastora. Protestancki duchowny Wang Yi został skazany na 9 lat więzienia „za podżeganie do obalenia władzy państwowej”.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo napisał na Twitterze, że jest zaniepokojony skazaniem duchownego. „Pekin musi go uwolnić i położyć kres nasilaniu się represji wobec chrześcijan oraz wyznawców innych religii” – napisał szef amerykańskiej dyplomacji.



Oprócz 9 lat więzienia, pastorowi wymierzono kary 3 lata pozbawienia praw obywatelskich i 50 tys. juanów grzywny (około 27 tys. zł). To jeden z najbardziej srogich wyroków wydanych na chrześcijańskiego duchownego w Chinach.



Wang Yi został zatrzymany rok temu wraz z kilkudziesięcioma prominentnymi członkami zgromadzenia protestanckiego o nazwie Kościół Przymierza Wczesnego Deszczu. Jak poinformowano, jego proces odbył się w drugim dniu świąt Bożego Narodzenia.



Kościół Przymierza Wczesnego Deszczu to jeden z najbardziej znanych w Chinach tak zwanych Kościołów podziemnych. Chrześcijańska społeczność działała w stolicy prowincji Syczuan, Chengdu.



Zgromadzenie Wanga jest jednym z wielu nieuznających zwierzchnictwa komunistycznych władz nad Kościołem. Takie organizacje są stale tropione przez chińskie służby.

