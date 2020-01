Tajemnicza choroba w chińskiej metropolii. Stan kilku osób jest ciężki

Tajemnicza choroba płuc rozprzestrzenia się w 8-milionowym mieście Wuhan w chińskiej prowincji Hubei. Media informują o 27 chorych. Władze zarządziły kwarantannę.

Główny organ partii komunistycznej „Dziennik Ludowy” zapewnił, że nie doszło do nowej epidemii SARS (zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej). Eksperci cytowani przez gazetę przyznają jednak, że na razie nie są znane przyczyny zachorowań.



Lekarze badający przypadki zachorowań ustalili, że znaczna część chorych odwiedziła targ rybny Huanan w Wuhan. Wszyscy mający niepokojące objawy zostali poddani kwarantannie.



Stan siedmiu osób jest poważny, pozostałych – jak informują media – stabilny. Do tej pory nie wykryto przypadków infekcji wśród personelu medycznego ani też przypadków przenoszenia choroby między osobami.



Jednym z głównych objawów jest gorączka, ale nieliczni chorzy skarżą się też na kłopoty podczas oddychania. Do Wuhan udali się czołowi eksperci kraju, by dokładnie przyjrzeć się przypadkom choroby.

źródło: DW

Telewizja Deutsche Welle zwraca uwagę, że chorzy są leczeni tak samo jak w przypadku wirusowego zapalenia płuc. Ocenia przy tym, że obecna sytuacja przywodzi na myśl pandemię choroby SARS, która rozpoczęła się pod koniec 2002 roku. Najprawdopodobniej czynnik zakaźny w Chinach przedostał się wtedy ze zwierząt na ludzi i rozprzestrzenił poprzez kaszel i kichanie. Na całym świecie na SARS zachorowało ponad 8 tys. osób, według oficjalnych danych zmarły 774 osoby.