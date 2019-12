Tusk składa życzenia prezesowi PiS – i dodaje postscriptum...

Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk złożył życzenia noworoczne na platformie społecznościowej Twitter. W tweecie były premier zwrócił się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i postanowił przy okazji „wbić szpilę” prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie. Internauci nie pozostawili suchej nitki na byłym przewodniczącym Rady Europejskiej.

„Kto wie, może przed nami też piękne lata dwudzieste? Życzę tego wszystkim bez wyjątku” – rozpoczyna swojego posta były premier. „Uśmiechnij się, Jarosławie, o północy - wzniosę wtedy toast też za twoje zdrowie” – dodał.



W post scriptum wiadomości Tusk dodał: „Po raporcie Anodiny przerwałem urlop natychmiast, chociaż też kocham narty :)”. Ta uwaga wycelowana jest – jak się wydaje – w prezydenta Polski Andrzeja Dudę, któremu opozycja zarzuca brak reakcji na słowa prezydenta Rosji Władimira Putina, który w niedawnych wypowiedziach oskarżył Polskę o współodpowiedzialność za II wojnę światową.



Jak zapewnia szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski, oświadczenie, które w odpowiedzi na słowa Putina wydał premier RP Mateusz Morawiecki, było konsultowane z Andrzejem Dudą.

Kto wie, może przed nami też piękne lata dwudzieste? Życzę tego wszystkim bez wyjątku. Uśmiechnij się, Jarosławie, o północy - wzniosę wtedy toast też za twoje zdrowie. PS. Po raporcie Anodiny przerwałem urlop natychmiast, chociaż też kocham narty��. — Donald Tusk (@donaldtusk) 31 grudnia 2019

Uwaga byłego premiera RP ws. przerwania swojego urlopu w związku z publikacją raportu Anodiny wzbudziła oburzenie części internatów przypominających, że zachowanie premiera nie było takie profesjonalne, jak on sam zdaje się twierdzić.

Raport w sprawie katastrofy smoleńskiej Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK), zwanego potocznie raportem Anodiny, został opublikowany 12 stycznia 2011 r. Dzień wcześniej rzecznik rządu Paweł Graś podkreślił, że premier Donald Tusk nie przerwie urlopu w związku z tą publikacją.



– Nie bardzo wiadomo, po co pan premier miałby przerywać urlop. Najpierw raport MAK musi dotrzeć do Polski, a potem zostać przetłumaczony i przeanalizowany pod kątem naszych uwag. Dopiero wtedy będzie sobie można wyrobić opinię co do niego – stwierdził wówczas Graś.



W dniu publikacji, wobec rosnącej wrzawy wokół raportu, premier i rzecznik zmienili zdanie. Paweł Graś poleciał rządowym embraerem do Włoch i przywiózł premiera Tuska 13 stycznia. Tego samego dnia na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej Tusk m.in. proponował Rosji rozmowy o wspólnym raporcie.



W badaniu MilliwardBrown SMG/KRC dla TVN24, którego wyniki stacja podała 14 stycznia, większość Polaków źle oceniła reakcję premiera na publikację raportu. Co więcej, następnego dnia tj. 15 stycznia, ówczesny premier wrócił w Dolomity. Jak poinformował stację TOK FM rzecznik rządu, „Tusk wrócił, żeby przywieźć rodzinę, którą tam zostawił”.





#wieszwiecej Polub nas