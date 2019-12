– Putin jest przewidywalny do bólu. Jestem przekonany, że będzie chciał ingerować w kampanię wyborczą i skłócać naszą politykę wewnętrzną. (…) Tam, gdzie Putin będzie miał możliwość i okoliczności do szkodzenia nam, to zrobi to – tak były szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski komentował w programie „O co chodzi” słowa Władimira Putina o współodpowiedzialności Polski za wybuch II Wojny Światowej.

