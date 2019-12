Orędzie prezydenta. Andrzej Duda złożył życzenia noworoczne

W noworocznym orędziu prezydent Andrzej Duda powiedział, że słowami, którymi można podsumować kończący się 2019 rok są: energia, frekwencja i bezpieczeństwo. Wyraził nadzieję, że w nowym roku tym kluczowym słowem będzie „sukces” zarówno w wymiarze krajowym, międzynarodowym i sportowym, ale także osobistym dla każdego Polaka.

– Ambicja i zapał Polaków wciąż budzą podziw. Tempo wzrostu gospodarczego stawia nas w czołówce państw europejskich - powiedział w noworocznym orędziu prezydent.



Przypomniał, że dziś mamy do czynienia z wyższym poziomem życia polskich rodzin. W licznych rozmowach słyszy o „przełamaniu kolejnych barier niemożności o nowoczesnych rozwiązaniach i inwestycjach, także w zieloną energię, w czystą wodę i czyste powietrze”.



Prezydent zwrócił uwagę, w 2019 r. mieliśmy do czynienia z rekordową liczbą głosów oddanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu i Senatu. Tą sytuację nazwał „prawdziwym sukcesem polskiej demokracji”. – Wszyscy możemy sobie go pogratulować. Nasza obywatelska wspólnota rośnie w siłę, a wraz z nią – Rzeczpospolita – oświadczył Andrzej Duda.



– Słowem roku jest także „bezpieczeństwo”. Mam wielką satysfakcję, że uczestniczyłem w negocjacjach, których efektem jest pogłębiona współpraca między członkami NATO i zwiększona obecność sił amerykańskich w Polsce. Trwają zakupy najnowocześniejszego uzbrojenia dla wojska polskiego i wspólne ćwiczenia z naszymi sojusznikami - powiedział prezydent.

Zwrócił uwagę, że „granice naszego kraju są dobrze strzeżone. Bezpieczeństwo energetyczne, które wzmocniły tegoroczne decyzje zapewniające nam stabilne dostawy gazu ziemnego i ropy naftowej. Bezpieczeństwo socjalne zwiększyło się dzięki wprowadzeniu takich świadczeń jak trzynasta emerytura czy 500 Plus już na pierwsze dziecko” - mówił prezydent.

Prezydent zastanawiał się także, co czeka nas w nadchodzącym roku. – Co nas czeka od 1 stycznia? Ufam, że będzie to rok polskich zwycięstw, że tym słowem, które będziemy odmieniać najczęściej w roku 2020, będzie słowo „sukces” - powiedział.



– W stulecie wygranej Bitwy Warszawskiej 1920 r. przypomnimy zmagania, które przesądziły o wygraniu wojny polsko-bolszewickiej, a także o losach świata 100 lat temu. Czekają nas również wielkie sportowe emocje. Liczymy na zwycięstwa naszej reprezentacji podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej oraz na medale polskich sportowców w czasie letnich igrzysk olimpijskich w Tokio. Będziemy kibicować Biało-Czerwonym - oświadczył Andrzej Duda.



Podkreślił, że w relacjach międzynarodowych liczy się współpraca ale też rywalizacja. – Jestem pewien, że niepodległa Polska w zjednoczonej Europie, Polska sprawnie rządzona będzie w 2020 r. będzie umacniała swoją pozycję – powiedział.



Prezydent złoży Polakom noworoczne życzenia. – Życzę aby nowy rok przyniósł państwu wiele osobistych zwycięstw i sukcesów aby spełniły się państwa pragnienia i oczekiwania, aby powiodły się wszelkie plany. Przyjmijcie państwo życzenia zdrowia, szczęścia i dostatku - powiedział.