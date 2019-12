Jest akt oskarżenia wobec Jarosława Bieniuka

Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia w sprawie Jarosława Bieniuka. Jak powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk, były piłkarz usłyszał zarzuty dotyczące udzielania dwóm osobom narkotyków. Nie będzie odpowiadał za gwałt, o co oskarżała go znajoma. Byłemu piłkarzowi grozi do trzech lat więzienia.

Prokuratura Rejonowa w Sopocie zakończyła śledztwo w sprawie Jarosława Bieniuka (zgodził się na podawanie danych osobowych). 31 stycznie skierowała do sądu akt oskarżenia, w którym postawiono byłemu piłkarzowi i dyrektorowi sportowemu Lechii Gdańsk dwa zarzuty. Żaden z nich nie dotyczy jednak gwałtu, co zarzucała Bieniukowi 29-letnia Sylwia Sz. W toku postępowania prokurator nie znalazł dowodów, które potwierdziłyby jej słowa.



– Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie dał podstaw do przedstawienia Bieniukowi zarzutu doprowadzenia pokrzywdzonej do obcowania płciowego. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty na podstawie art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – udzielenie innym osobom narkotyków – powiedziała rzeczniczka.



W kwietniu tego roku 29-letnia Sylwia Sz. oskarżyła Bieniuka o gwałt. Według niej doszło do niego w hotelu, w którym wspólnie imprezowali. Były piłkarz sam stawił się w komisariacie policji w Sopocie, gdy się dowiedział o prowadzonym przeciwko niemu śledztwie.

Został zatrzymany i usłyszał dwa zarzuty dotyczące udzielania dwóm osobom narkotyków, w tym kobiecie, która go oskarżyła o gwałt. Już wtedy prokuratura informowała, że zgromadzony materiał dowodowy nie dał podstaw do postawienia sportowcowi zarzutu gwałtu.

W przekazanym mediom 18 kwietnia oświadczeniu Bieniuk napisał, że jest niewinny, a oskarżenia wobec niego są nieprawdziwe i formułowane w celu osiągnięcia korzyści materialnych.



Bieniuk grał w piłkę nożną m.in. w Lechii Gdańsk, Amice Wronki i Widzewie Łódź. Od 2014 r. jest jednym ze szkoleniowców w gdańskiej Lechii. Jego życiową partnerką była aktorka Anna Przybylska, która zmarła w 2014 r. Para miała troje dzieci.