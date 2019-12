Poszukiwany listem gończym wpadł, bo chciał mieć aktualny dowód

Nie lada brakiem wyobraźni wykazał się 28-letni warszawiak, który od kilku miesięcy ukrywał się w Belgii po tym, jak dostał nakaz stawienia się do więzienia celem odbycia czteroletniego wyroku. Mężczyzna przyjechał do Polski, aby odebrać aktualny dowód osobisty. Pół godziny później był już w rękach policji i sylwestra spędzi w zakładzie karnym.

Policjanci z komisariatu w Wilanowie otrzymali w październiku informację, że mokotowski sąd wydał list gończy za mieszkańcem ich dzielnicy. Mężczyzna ten został skazany na cztery lata więzienia za przestępstwa narkotykowe. Diler nie pojawił się jednak na ogłoszeniu wyroku i zignorował późniejsze wezwanie do zakładu karnego, w którym miał odbyć zasądzoną karę.



Kryminalni z Wilanowa ustalili, że zbieg mieszka na terenie Belgii. Mało tego okazało się, że mężczyzna zamierza pojawić się w Polsce w ostatnim tygodniu roku. Musiał odebrać nowy, aktualny, dowód. Ponoć bał się kłopotów w razie kontroli przez belgijskie służby lub urzędy.



Policjanci ustalili, kiedy mężczyzna będzie odbierał dokumenty i urządzili zasadzkę. 28-latek odebrał nowy dowód i pojechał do jednego z mieszkań na Wilanowie. Kilka minut później do drzwi zapukali funkcjonariusze.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Początkowo mężczyzna zarzekał się, że nie otworzy. Jednak groźba wyłamania drzwi przez strażaków przekonała go do wpuszczenia kryminalnych.28-latek został zatrzymany, a później przewieziony do zakładu karnego, w którym odbędzie zaległy wyrok.