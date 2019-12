„Na szczęście jadła widelcem”. Kobiety znalazły pigułki w kebabach

Trzy młode kobiety po wieczorze spędzonym na mieście postanowiły zjeść kebaba. Jak się przekonały, zakupiony fastfood zawierał dodatkowy składnik w postaci niezidentyfikowanych dotąd tabletek.

Kobiety zakupiły kebaby w restauracji Istanbul Grill w miejscowości Bognor Regis na południowym wschodzie Wielkiej Brytanii. Gdy z zakupionym jedzeniem dotarły do domu, zorientowały się, że pomiędzy kawałkami mięsa znajdują się niebieskie kapsułki.



– Kiedy wróciliśmy do domu, moja przyjaciółka jadła swój kebab i znalazła w nim niebieską kapsułkę. Na szczęście jadła kebab widelcem, dzięki temu to znalazła. Otworzyliśmy kapsułkę i w środku były cztery małe białe tabletki. Dalej jadła kebab i miała okropny smak w ustach, wypluła jedzenie i tam była większa biała tabletka – poinformowała na portalu społecznościowym jedna z dziewczyn.



O całej sprawie została poinformowana policja, która rozpoczęła śledztwo w sprawie. Dwóch mężczyzn w wieku 30 i 42 lat zostało aresztowanych pod zarzutem podawania trucizny z zamiarem narażenia życia lub spowodowania poważnych obrażeń ciała.



– Śledztwo jest na wczesnym etapie i co się dokładnie stało oraz motywacje zaangażowanych osób nie są jeszcze w pełni zrozumiałe – stwierdził w wypowiedzi dla prasy inspektor Jon Carter. – Nic jednak nie sugeruje, że jakiekolwiek inne punkty gastronomiczne są związane ze sprawą – dodał.





