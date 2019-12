Ministerstwo Rozwoju: 2019 rok był dobry dla przedsiębiorców

Mniej zamykanych przedsiębiorstw, wyższe zyski firm, rekordowa liczba firm założonych online, popularność ulgi na start – wskazuje Ministerstwo Rozwoju w komunikacie podsumowującym mijający rok.

Ministerstwo poinformowało, że w ostatnim roku rosną zyski rodzimych firm, na co ma wpływ dobra kondycja krajowej gospodarki. Jak podkreślono, polska gospodarka jest w czołówce najszybciej rozbijających się gospodarek z UE. „Po 4,9-proc. wzroście PKB w 2017 r. oraz 5,1-proc. wzroście w 2018 r., polska gospodarka w dalszym ciągu utrzymuje się na ścieżce stabilnego rozwoju gospodarczego” – podkreślono w raporcie.



Cytowana w komunikacie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przypomniała, że według danych Eurostat w trzecim kwartale 2019 r. Polska ze wzrostem 4,1 proc. rok do roku, znalazła w unijnej czołówce. „Te i inne dane stawiają naszą gospodarkę w gronie liderów wzrostu w całej Unii Europejskiej. Solidne fundamenty polskiej gospodarki pozwalają stawić czoła pogarszającej się sytuacji w najbliższym otoczeniu” – oceniła minister Emilewicz.



Minister, odnosząc się do Konstytucji Biznesu zaznaczyła, że dużą popularnością cieszy się ulga na start. Od 30 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r. chęć skorzystania z niej zgłosiło ok. 335 tys. przedsiębiorców, czyli ok. 77 proc. uprawnionych.

MR poinformowało, że w tym roku zmniejszyła się o blisko 10 proc. liczba firm, które zdecydowały się zamknąć swoją działalność. „Widzimy w tej kwestii pozytywny trend (2017 - 183,7 tys. zamkniętych działalności; 2018 – 177 tys.; 2019 – ok. 160 tys.). Dane te świadczą o zwiększeniu przeżywalności polskich firm, co jest jednym z celów Konstytucji Biznesu” – zaznaczono.

Polskie firmy zarabiają też coraz więcej. Ministerstwo poinformowało, że po trzech pierwszych kwartałach br. ich zysk netto wzrósł o 2,9 proc. w ujęciu rocznym. W przychodach firm zwiększa się udział eksportu, rośnie też poziom inwestycji przedsiębiorstw. Od stycznia do września zwiększyły się one o 16 proc. rok do roku i doszły do 104,5 mld zł.



„W sumie – w pierwszych trzech kwartałach tego roku – przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw wyniosły 2,38 bln zł. Oznacza to wzrost o 6,7 proc. rok do roku. Zysk netto, w sumie o 2,9 proc., wykazało 77,7 proc. podmiotów” – podkreślił resort.



Z danych MR wynika, że w tym roku aż co piątą działalność gospodarczą (20,6 proc.) założono przez internet. W listopadzie i grudniu br. w ten sposób założono już co czwartą firmę (25,2 proc. miesięcznie).



Rośnie też liczba zagranicznych inwestycji w Polsce. Od początku 2016 r. przyciągnęliśmy 1248 inwestycji. Ich deklarowana wartość to 56,7 mld zł, a liczba miejsc pracy – 36,9 tys.



Dodano, że po reformie specjalnych stref ekonomicznych i wprowadzeniu Polskiej Strefy Inwestycji, od września 2018 przyciągnięto 383 projektów zgłoszonych przez 367 firm. Blisko trzy czwarte tych firm było z polskim kapitałem. Deklarowana wartość przedsięwzięć to ok. 18,3 mld zł, z czego 8,3 mld zł (45 proc.) ze strony firm z polskim kapitałem.