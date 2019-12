15 stycznia pierwsza część umowy handlowej USA-Chiny

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że 15 stycznia 2020 roku zostanie podpisany dokument zamykający tak zwany pierwszy etap porozumienia handlowego pomiędzy USA a Chinami.

„Pierwsza część kompleksowej umowy handlowej z Chinami zostanie podpisania 15 stycznia” – napisał amerykański prezydent na Twitterze. Ceremonia odbędzie się w Białym Domu, ma być obecny na niej „wysoki rangą przedstawiciel strony chińskiej” – jak napisał Donald Trump.



Po podpisaniu pierwszej części umowy prezydent Stanów Zjednoczonych ma udać się do Pekinu, aby kontynuować negocjacje kolejnego etapu porozumienia. Ich terminy nie zostały podane.





I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two!