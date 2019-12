Ambasador Wielkiej Brytanii: Polska była ofiarą Niemiec i Związku Radzieckiego

„Nigdy nie wolno nam zapominać o olbrzymich stratach poniesionych przez Polskę. To, że Polska była ofiarą zarówno nazistowskich Niemiec, jak i Związku Radzieckiego, jest niezaprzeczalne” - napisał na Twitterze ambasador Wielkiej Brytanii Jonathan Knott.

To odpowiedź na oskarżenia, jakie w zeszłym tygodniu zaczął wysuwać pod adresem Polski Władimir Putin. Stwierdził on, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 r. Polskę oskarżył zaś o antysemityzm. As Prime Minister Johnson said on 1 September 2019: “Eighty years ago, Hitler invaded Poland… As Poles defended their country… Soviet forces attacked from the East, trapping Poland between the hammer of fascism and the anvil of Communism”. https://t.co/8g2dMC1pfV — Jonathan Knott (@AmbassadorKnott) 31 grudnia 2019 Zacytował ona także słowa premiera Borisa Johnsona, który 1 września powiedział, że Polska została zaatakowana także ze wschodu przez siły radzieckie przez co znalazła się między „młotem faszyzmu a kowadłem komunizmu”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– 80 lat temu Hitler zaatakował Polskę i wywołał II wojnę światową, ale Polacy nigdy nie ulegli tyranii. Zawsze będziemy pamiętać ich wspaniały wkład w walkę o wolność – powiedział premier Wielkiej Brytanii.