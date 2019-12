Trump obwinia Iran za atak na ambasadę w Bagdadzie. „Poniosą pełną odpowiedzialność”

Prezydent USA Donald Trump we wpisie na Twitterze stwierdził, że za atakiem na amerykańską ambasadę w Bagdadzie stoi Iran. Dodał, że poniesie za to „pełną odpowiedzialność”.

Prezydent napisał, że „Iran zabił” cywilnego pracownika amerykańskiej misji wojskowej i ranił wiele innych osób. „Odpowiedzieliśmy zdecydowanie, zawsze tak będziemy robić. Teraz Iran organizuje atak na ambasadę USA w Iraku. Poniosą pełną odpowiedzialność” – stwierdził prezydent na Twitterze. Jak dodał, oczekuje, że irackie siły będą ochraniać ambasadę.



Wcześniej premier Iraku Adil Abd al-Mahdi zaapelował do protestujących przed ambasadą USA w Bagdadzie o rozejście się. Dodał, że każdy przejaw agresji wymierzonej w ambasady innych państw zostanie powstrzymany przez irackie siły bezpieczeństwa i surowo ukarany.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!